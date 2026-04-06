Руската система за крипторазплащания A7 се разраства в Африка

В публикувана неотдавна свободна позиция в руски сайт за набиране на персонал, пише, че се търси ръководител на проекти за изграждане на бизнес „от нулата“ в Того, Западна Африка. Работодателят е A7 – руска мрежа за криптовалути под западни санкции, управлявана от олигарх беглец и държавна банка в сектора на отбраната. Обявата е поредният знак, че Москва се стреми да изгради алтернативна платежна система, след като банките ѝ бяха отрязани от Запада в отговор на пълномащабното нахлуване в Украйна.

Насочването на компанията към Африка съответства на нарастващото влияние на Кремъл на целия континент. Русия засили присъствието си в няколко африкански държави през последните години, като направи нови политически рейда след поредица от преврати в региона на Сахел и в Мадагаскар и подписа серия от търговски и военни споразумения.

A7 и нейните поддръжници може би се стремят да „интегрират дейността си в по-голямата стратегическа машина на Кремъл в Африка“, посочва Елиз Томас – старши изследовател в Центъра за информационна устойчивост (CIR) – лондонска изследователска група с нестопанска цел. Платежната мрежа откри офис в Нигерия миналата есен и обяви нов клон в Зимбабве. Остава неясно дали A7 е извършвала някакви операции в тези офиси и те имат малко онлайн присъствие, пише Томас в публикуван неотдавна доклад.

Няколко лица, занимаващи се с криптовалути в двете африкански страни, са споделили за „Файненшъл таймс“, че не са запознати с компанията. Няма и други индикации за присъствие в Того освен обявеното онлайн вакантното място. Но ходовете са показателни като част от стратегията на Москва за адаптиране към санкциите.

Основана през 2024 г. от молдовския олигарх беглец Илан Шор и руския кредитор в отбранителния сектор „Промсвязьбанк“ (ПСБ) – и двата субекта под западни санкции, A7 използва набор от креативни методи – от стабилни монети (stablecoins) до записи на заповед, за да поддържа движението на рублите по света. В рекламни материали фирмата твърди, че обработва до 19% от външнотърговските транзакции на Русия, въпреки че е невъзможно да се проверят тези цифри.

„Първоначално нашата международна платежна платформа беше замислена като отговор на незаконно наложените международни санкции“, посочи основателят на A7 Шор миналата есен, когато обяви новите офиси в Лагос и Хараре. „Но, както показа практиката, този механизъм се оказа много ефективен и удобен. Ето защо други страни изразиха интерес и поискаха да използват нашата система. И ние решихме да разширим дейността си на африканския континент“, добави той, според руската медия Lenta.

Видеоклипове, споделени в социалните медии за откриването на офиса в Лагос, анализирани от CIR, показват голямо пространство, украсено с логото на A7. Няма информация за руската платежна мрежа в Зимбабве освен статия в местния вестник The Herald.

„Проектът се изпълнява с всеобхватната подкрепа на правителствените финансови агенции на всички страни“, заявил Михаил Дорофеев, заместник-председател на „PSB“Промсвязьбанк“ по повод сделките с Нигерия и Зимбабве, според държавната информационна агенция Интерфакс. Той е говорил за „споделен интерес към… разгръщането на стабилна и устойчива на санкции система за трансгранични разплащания“.

Финансовите санкции на Съединените щати подтикнаха някои страни да търсят алтернативи, включително платежни системи, изолирани от зелените пари. Тези усилия обаче останаха ограничени и до голяма степен периферни. Отговорът на Русия, след като беше откъсната от междубанковата система за съобщения Swift и засегната от западните санкции срещу много от големите си банки, пък беше да изгради работеща алтернатива.

A7 твърди, че осигурява бърза и непрекъсната платежна система за своите търговски партньори, а Москва има много такива в Африка. Зимбабве например внася значителен дял от торовете за своя селскостопански сектор от Русия.

На конференция Русия-Африка в Кайро през декември 2025-а руският външен министър Сергей Лавров заяви, че 84% от търговията на страната му с африканските държави е била осъществена в рубли между януари и септември 2025 година. Той добави, че намирането на „надеждни механизми за взаимни разплащания в национални валути“ е приоритет. Лавров определи A7 като „първата международна финансова платформа“ на Русия. „Нигерия и Зимбабве вече се присъединиха към платформата. Каним всички наши други африкански партньори да последват техния пример“, каза той пред министрите.

Видеоклипове от откриването на офис в Нигерия, споделени в Instagram от компанията за кетъринг, наета за събитията, показват някои от участниците, включително американско-беларуския бизнесмен Александър Зингман. Зингман е известен с посредничеството си при сделки в цяла Африка, предимно за продажба на беларуска селскостопанска и минна техника. Той беше задържан за кратко в Демократична република Конго през 2021 г. по обвинения в търговия с оръжие, които адвокатът му по онова време определи като „категорично неверни“ и политически мотивирани. Скоро след това той беше освободен без повдигане на обвинения.

Адвокатът на Зингман потвърди, че бизнесменът е присъствал на събитието за откриване на A7 Nigeria, тъй като компанията му продава селскостопанска техника в региона. Но отрече да има каквато и да било връзка с платформата А7 или роля в пренасянето й в Нигерия или в която и да е друга африканска държава, нито в организирането на събитието.

Видеоклиповете показват и Игор Химич – близък сътрудник на Шор и бивш член на неговата едноименна молдовска политическа партия, която беше обявена за противоконституционна през 2023 г. за пропагандиране на руски интереси в Молдова.

В края на януари специализираната медия Africa Intelligence съобщи, че Химич и Дорофеев от „Промсвязьбанк“ са направили дискретно посещение с частен самолет в Мадагаскар, позовавайки се на изтекъл списък с пътници. Отношенията на Русия с островната държава се засилиха след военния преврат в страната през октомври 2025 година. Руски военни инструктори от Африканския корпус на министерството на отбраната – наследник на частната военна компания Вагнер – бяха разположени в Мадагаскар, за да обучават местни войски.

През ноември 2025-а руският президент Владимир Путин прие дългогодишния лидер на Того – Форе Гнасингбе, и подписа споразумение за военно сътрудничество. „Нашата търговска и икономическа дейност непрекъснато се развива“, каза Путин. „Навлизаме в нова ера на двустранните отношения.“