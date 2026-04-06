Задържаха шейх от кралската фамилия на ОАЕ у нас

Софийски градски съд задържа за до 40 дни KH. Z. A., гражданин на Обединени арабски емирства и шейх от кралската фамилия на страната. Арестуваният е внук на първия шейх на емирствата – шейх Зайед бин Султан ал-Нахаян, емир на Абу Даби и първи държавен ръководител на ОАЕ до смъртта си през 2004 година.

Задържаният е обявен за международно издирване с червена бюлетина от Интерпол от 1 декември 2025 година. Спрямо него е издадена национална заповед за арест от прокурора на Дубай, ОАЕ с цел изтърпяване на присъда от 26 юли 2017 година за деяние, формулирано като злоупотреба с доверие. Наказанието е “лишаване от свобода” за срок от 6 месеца и глоба в размер на 20 737 263 дирхами.

Освен постъпилите данни за издадена валидна национална заповед за арест, от страна на съдебните власти на ОАЕ е декларирано намерение за последваща екстрадиция на члена на кралското семейство.

От Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР-София е установено, че той е осъден за икономическо престъпление, разполага с финансови възможности да се укрие, тъй като е пребивавал в няколко държави на различни континенти.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд.