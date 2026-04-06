Министър Емил Дечев отчете нарастване на доверието към новото ръководство на МВР

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев отчете нарастване на доверието към новото ръководство на МВР заради ръста на сигналите за изборни нарушения.

Пред журналисти в Пловдив министър Дечев отчете, че към момента тези сигнали са близо 1100.



По думите на министър Дечев статистиката показва също повишаване на образуваните досъдебни производства, а задържаните по тези производства са 188 срещу едва 35 през 2024 г.:



„С няколкостотин процента са се увеличили и предупредителните протоколи по член 65 от Закона за МВР, като има предвид предупредителни протоколи не просто за всички престъпления, а само и единствено протоколите във връзка с изборните престъпления“, каза той.



Изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев допълни, че специализираните операции във връзка с купуването на гласове до момента са 173. Толкова са били и през 2024 г., 13 дни преди изборите:



„Виждате, че с еднакъв брой човешки и всякакъв вид други ресурси ние постигаме средно между 4 и 6 пъти по-добър резултат. По отношение на задържаните лица до 24 часа, които можем да задържаме като полицейски органи по Закона за МВР, единственият орган, който може да постанови задържане за срок от 72 часа, е съответната районна прокуратура. След изтичането на 72 часа прокуратурата внася или не внася в съответния районен съд предложение за мярка за неотклонение“, обясни той.



Затова и прокуратурата е тази, която може да отговори колко са тези случаи, допълни вътрешният министър Емил Дечев.