Професионалните домоуправители ще се вписват в специален електронен регистър

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Професионалните домоуправители вече се вписват в електронния регистър

Регионалното министерство е вписало 15 фирми домоуправители в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост. Регистърът е създаден и се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството според изисквания на наредба, приета преди две години – на 5 февруари 2024 г., за Единната информационна система на етажната собственост. Осем от професионалните домоуправители са от София, а останалите – от Пловдив, Хасково, Варна, Плевен и Балчик. Мярката има за цел да повиши нивото на предлаганите услуги от страна на организациите, както и да предпази потребителите от некоректни или фалшиви компании.

В раздел „Регистри“ на сайта на ведомството всеки може да провери дали дадена компания има регистрация, къде е седалището ѝ, кой е нейният управител и действителен собственик, както и докога е валидна направената регистрация.

Фирмите ще имат застраховка „Професионална отговорност“, като тя ще трябва да се сключи в 15-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация. В нея са описани – застрахователното покритие, изключените рискове, както и минималните застрахователни суми. Застраховката трябва да се подновява ежегодно без прекъсване, докато фирмата упражнява дейността си.

Кандидатите трябва да отговарят на седем изисквания – да не са осъждани, да нямат публични дългове, да имат назначен персонал и други. Заплаща се и държавна такса в размер на 80 евро по банковата сметка в Българска народна банка. При електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро.

Всички необходими документи и указания могат да бъдат намерени на сайта на министерството, в секция „Жилищна политика“ – „Етажна собственост“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.