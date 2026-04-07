Професионалните домоуправители ще се вписват в специален електронен регистър

Регионалното министерство е вписало 15 фирми домоуправители в Регистъра на професионалните управители на етажна собственост. Регистърът е създаден и се поддържа от Министерството на регионалното развитие и благоустройството според изисквания на наредба, приета преди две години – на 5 февруари 2024 г., за Единната информационна система на етажната собственост. Осем от професионалните домоуправители са от София, а останалите – от Пловдив, Хасково, Варна, Плевен и Балчик. Мярката има за цел да повиши нивото на предлаганите услуги от страна на организациите, както и да предпази потребителите от некоректни или фалшиви компании.

В раздел „Регистри“ на сайта на ведомството всеки може да провери дали дадена компания има регистрация, къде е седалището ѝ, кой е нейният управител и действителен собственик, както и докога е валидна направената регистрация.

Фирмите ще имат застраховка „Професионална отговорност“, като тя ще трябва да се сключи в 15-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация. В нея са описани – застрахователното покритие, изключените рискове, както и минималните застрахователни суми. Застраховката трябва да се подновява ежегодно без прекъсване, докато фирмата упражнява дейността си.

Кандидатите трябва да отговарят на седем изисквания – да не са осъждани, да нямат публични дългове, да имат назначен персонал и други. Заплаща се и държавна такса в размер на 80 евро по банковата сметка в Българска народна банка. При електронно заявяване на услугата е предвидена по-ниска такса – 72 евро.

Всички необходими документи и указания могат да бъдат намерени на сайта на министерството, в секция „Жилищна политика“ – „Етажна собственост“.