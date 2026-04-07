Денят по диагонал – 7 април 2026 г.

Иван Христанов: Паразити и крадци масово „късат менискуси“ и осуетяват проверки  (част 2)

Хитреци отглеждат „ходещо рагу“ и прибират огромни пари, ще дойде времето на „Крумови закони“ в земеделието, смята Иван Христанов.

Институциите са залети с доноси срещу мен. Колеги ми съобщават, че понякога сигналите са били по 50-60 на ден. Вероятно съм най-атакуваният министър в историята на прехода. Това показва какво значи да се работи принципно у нас.

Всичките ни партии искат да управляват сами, защото другите не стават

Малко остава до парламентарните избори на 19 април – онзи тържествен момент, в който демокрацията се разгръща в пълния си блясък, а политиците уверено обясняват как няма да работят един с друг. Кампанията върви, страстите се покачват, а най-ясното послание засега е изненадващо просто – всички искат да управляват, но сами, защото оставалите не са достатъчно добри за тях. Това би било чудесно, ако парламентът беше едноличен търговец, а не институция с 240 депутати и нямаше нужда от поне 121 гласа за мнозинство.

САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг, Тръмп предупреждава за края на една цивилизация

САЩ и Израел атакуваха иранския остров Харг. Въздушните удари са поразили бункери и фортификационни съоръжения, предаде ДПА, цитирана от БТА. Атаките идват на фона на изтичането на ултиматума на президента на САЩ Доналд Тръмп към Иран, пред който условието е да сключи споразумение и да отвори Ормузкия проток. Крайният срок за Техеран, поставен от Тръмп, е 8 април, в 3.00 часа българско време.

Вашингтон изчислява цената на военните активи, унищожени във войната с Иран

Войната на Доналд Тръмп срещу Иран струва на Съединените щати стотици милиони долари на ден, а около една десета от тях е цената на унищоженото военно оборудване в боевете, според неотдавнашен анализ. Загубите на американски войници и материали са леки по стандартите на войните, в които двете страни са по-равностойни, казват експерти по отбрана, но унищожаването на скъпи американски радарни системи от Иран е направило Вашингтон по-уязвим в случай на бъдещи конфликти в други сцени на военните действия, като например Китай.

Надежда Йорданова: Сарафов саботира правосъдието, твърдоглавието му е нетърпимо (част 1)

В прокуратурата работи стройна система за прикриване на престъпления, смята Надежда Йорданова.

СГП е ключово звено в съдебната система, защото само там могат да бъдат повдигани обвинения срещу хора с имунитети и от върховете на властта.

В село Бреница с марихуана карат воденица

Старата песен за село Бреница, според която там с вино карат воденица, вече не върви. Новината според МВР е, че марихуаната бавно взима превес над виното като нова културна особеност на това известно село.

Нарколаборатория за отглеждане на марихуана е разкрита при полицейска акция, проведена вчера около обяд в село Бреница, съобщиха от вътрешното министерство.

Какво се случва с тялото ви, ако пиете мляко всеки ден

От калций и протеин до важни витамини – ето как една чаша мляко на ден влияе на здравето ви.

С нарастващата популярност на растителните млека е лесно да се забравят ползите от кравето мляко. Но от хранителна гледна точка то остава отличен източник на витамини, минерали и висококачествен протеин. Освен това обикновено е по-слабо преработено.

