КС с удар по Сарафов - и. ф. главен прокурор може да е на поста само 6 месеца

Конституционният съд се произнесе по дългоочакваното конституционно дело за 6-месечния мандат на и. ф. главен прокурор Борислав Сарафов, който получи неофициален картбланш от Прокурорската колегия на ВСС да заема за постоянно поста. С решението си днес (7 април) магистратите остават в сила 6-месечния временен мандат на и. ф. председател на ВКС, ВАС и на главния прокурор.

Произнасянето на 12-е конституционни съдии се отнася до “фаталния” чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, който влезе в сила на 21 януари 2025 година. Той гласи: „При предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, на председателя на Върховния касационен съд или на председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“. В задачата се пита – действието на нормата важи ли за заварените случаи и противоречи ли на Конституцията?

Въпросът бе поставен от Апелативния съд – Варна, който сезира Конституционния съд.

В решението си конституционните съдии отбелязват, че 6-месечният срок, установен в оспорената разпоредба на чл. 173, ал. 15 от Закона за съдебната власт, не е мандат на временно изпълняващия функциите на главен прокурор, председател на ВКС или на ВАС, защото мандатът е установен единствено за титулярите на тези длъжности, и то в основния закон. Целта на въвеждането на срок с оспорената разпоредба е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, на председател на ВКС или на председател на ВАС от едно и също лице.

Разбирайте – ако мандатът от 6 месеца е в сила, то ВСС трябва да изпълни този срок и да смени Сарафов след изтичането им.

Няма гаранции, че съдебните кадровици ще се съобразят с решението на Конституционния съд. Още повече, че те са с изтекъл мандат, което не им дава възможност да сменят главния прокурор. Ето защо изборът на нов кадрови орган в съдебната система е от изключителна важност, ако говорим за запазване на върховенството на правото.

С решението си Конституционният съд отхвърля и твърденията в искането на Апелативен съд-Варна, че законодателят е иззел компетентността на Висшия съдебен съвет. „Законодателната уредба не отнема компетентност на ВСС за определяне на „временно изпълняващ функциите“ на председател на ВКС, на председател на ВАС и на главен прокурор, което прави неоснователна тезата на вносителя за засягане на кадровата компетентност на ВСС“, поясняват конституционните съдии.

Решението е подписано със становище от съдиите Павлина Панова, Атанас Семов, Янаки Стоилов, Соня Янкулова и Борислав Белазелков. Това означава, че те са приложили отделно мнение или допълнителни аргументи към решението. Петимата съдии смятат, че решението на Конституционния съд се нуждае от по-голяма убедителност, което да гарантира неговия регулативен ефект.