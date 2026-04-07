Руският петрол е най-скъп от 13 години насам, огромен брой клиенти искали руска енергия

Кремъл съобщи на 7 апрпил, че руското правителство е получило огромен брой запитвания за покупка на руска енергия (петрол и втечнен природен газ) от различни места заради глобалната енергийна криза, раздклатила основите на петролните и газови пазари. Войната на Съединените щати и Израел срещу Иран предизвика най-тежката в историята енергийна криза, по оценка на Международната агенция по енергетика след като Техеран затвори за плаване Ормузкия проток.

Продължаващият пета седмица военен конфликт в Персийския залив качи котировките на руското черно злато до най-високите равнища за последните повече от 13 години. На 2 април базовият руски петролен сорт „Уралс“ стигна до 116.05 долара за барел на пристанището в Приморск на Балтийско море – най-големият руски експортен петролен терминал. Цената е почти двойно по-висока от заложените в националния бюджет на Русия 59 долара за барел за 2026 година.

В руското черноморско пристанище Новоросийск, суровият петрол „Уралс“ също поскъпна – до 114.45 долара за барел. Отстъпката на този тип гориво в сравнение с глобалния базов сорт Dated Brent се е свила рязко, което показва силно търсене на руски петрол въпреки западните санкции. Интересното е, че когато „Уралс“ достигне Индия, той вече се търгува с премия от 6.1 долара за барел спрямо „Брент“ в сравнение с 3.9 долара само преди две седмици. През март „Уралс“ се е търгувал с надбавка от 5 до 8 долара за барел спрямо „Брент“, въпреки че преди пазарните трусове руския сорт се търгуваше с отстъпка.

Основната причина за ценовия ръст са тежките поражения на енергийната инфраструктура в Близкия изток. Иран де факто блокира 20% от световния поток на черно злато, който нормално се осъществява през Ормузкия проток.

Резкият скок дава на Москва толкова необходимият финансов тласък в момент на високи разходи за войната в Украйна. По-големите петролни приходи помагат да се омекоти натиска върху хазната на Кремъл.

Успехите на Русия обаче не са безпроблемни. Украинските сили засилиха атаките с дронове и ракети срещу руската петролна инфраструктура, особено срещу пристанищата на балтийското крайбрежие, откъдето се изнася близо 40% от руския суров петрол. Тези атаки доведоха до забавяне на товаренето и отчасти ограничават способността на Москва да се възползва напълно от високите цени.

Въпреки че остава голяма несигурност по отношение на сегашния глобален петролен бум в резултат на конфликта с Иран, анализаторите казват, че Русия извлича огромна полза от тази ситуация. Докато плаването през Ормузкият проток остане ограничено, експертите очакват високи цени за руското черно злато за продължителен период от време в Бъдеще. Което показва как геополитическото напрежение на едно място може значително да повлияе на енергийните пазари и държавните приходи на хиляди километри разстояние.

Кризата идва точно когато европейските потребители се опитват да прекратят зависимостта си от руската енергия, за да накажат Москва за нахлуването в Украйна, и когато самата Русия изглежда е готова да намали производството си след украинските атаки срещу нейната петролна инфраструктура. Президентът Владимир Путин предложи по-бързо пренасочване на доставките от европейските клиенти, ако те не искат руска енергия.

„Сега, когато светът уверено пое по пътя на една доста сериозна икономическа и енергийна криза, която се разраства с всеки изминал ден, пазарът и пазарните условия в областта на енергетиката и енергийните ресурси се промениха напълно“, каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков пред репортери на 7 април. „Има огромен брой заявки за закупуване на нашите енергийни ресурси от алтернативни източници. Водим преговори по такъв начин, че тази ситуация най-добре да отговаря на нашите интереси.“

Русия – вторият по големина износител на черно злато в света след Саудитска Арабия, произвежда около 10 милиона барела суров петрол на ден и около половината се изнася. Страната притежава и най-големите запаси от природен газ в света. Въпреки това, тя може действително да се наложи да намали производството на петрол, защото украинските удари по пристанища, тръбопроводи и рафинерии са намалили експортния капацитет с 1 милион барела на ден, или една пета от общия капацитет, съобщава агенция „Ройтерс“.

Азиатски страни, включително Виетнам, Тайланд, Филипините, Индонезия и Шри Ланка, се редят на опашка, за да купуват руски петрол, тъй като войната с Иран блокира доставките, което повишава вероятността търсенето да надвиши предлагането. Освен черно злато, Русия насочва и втечнения природен газ (LNG) на изток. Обектът „Ямал LNG“, контролиран от най-големия руски производител на втечнен природен газ „Новатек“, изпрати първия си от миналия ноември товар до Китай, по данни на LSEG от 7 април.

Проектът, разположен на полуостров Ямал в Арктика, преди това е изнасял предимно LNG за Европа. Путин заяви миналия месец, че Русия може да отклони газ от Европа, предвид решението на Европейския съюз да забрани вноса на руското гориво по тръбопроводи до края на 2027 г. и новите краткосрочни руски договори за втечнен природен газ от 25 април тази година.

В 18.12 ч. българско време на 7 април фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през юни се търгуваха за 111.41 долара за барел, а на американския WTI за одставка през май – за 117.43 долара за барел.