В село Бреница с марихуана карат воденица

Старата песен за село Бреница, според която там с вино карат воденица, вече не върви. Новината според МВР е, че марихуаната бавно взима превес над виното като нова културна особеност на това известно село.

Нарколаборатория за отглеждане на марихуана е разкрита при полицейска акция, проведена вчера около обяд в село Бреница, съобщиха от вътрешното министерство.

В частен имот е било обособено специално помещение, пригодено за отглеждане на растенията. При извършените действия са иззети 162 растения – канабис с височина от 23 см до 180 см. На място са открити лампи за поддържане на необходимата температура, вентилатори, превключватели, ел. захранване с разклонители, охладителна техника и въздухопроводи, осигуряващи подходящи условия за развитието на културата.

Иззети са множество пластмасови туби с различна вместимост, съдържащи течни торове за стимулиране развитието на растенията. Установено е, че за нарколабораторията се е грижил 47-годишен мъж. В имота е констатирано и незаконно присъединяване към електропреносната мрежа. Предстои назначаване на техническа експертиза. За случая е уведомена прокуратурата в Плевен.

Образувани са две досъдебни производства – за производство на наркотици и за незаконно ползване на електроенергия. Задържаният е с полицейска мярка за срок до 24 часа. Работата по документиране на престъпната дейност продължава под ръководството на РП – Плевен.