United Group разшири оптичната си мрежа в региона с напълно изградения подземен оптичен кабел между Атина и Солун

United Group, водеща телекомуникационна и медийна компания в Югоизточна Европа, с гордост обявява успешното завършване на проекта за новия подземен оптичен кабел между Атина и Солун в Гърция. Изграден от дъщерното дружество United Fiber, оптичният кабел подсилва регионалната оптична мрежа на Групата и подобрява свързаността в цяла Югоизточна Европа.

С дължина от 600 км., оптичният кабел свързва осем гръцки града – Атина, Солун, Волос, Ламия, Лариса, Ливадия, Катерини и Тива. Така Гърция се свързва с ключови мрежови точки на United Group в региона. Оттам мрежата преминава през София и става част от по-широко балканско трасе, което достига до Западна Европа. По този начин компанията осигурява бърза и надеждна мрежова свързаност с голям капацитет в целия регион.

Отвъд Европа, инфраструктурата подсилва връзките и с Турция и Близкия изток, допълвайки съществуващите подводни кабели до Италия и о. Крит. Този подземен кабел е ключов компонент от по-широката регионална стратегия на United Group. Тя включва планираното изграждане на подводни връзки в Егейско море, които ще свързват Гърция, Турция и Близкия изток през следващите години.

„Със завършването на новото трасе, United Group демонстрира ангажимента си да бъде най-големият доставчик на оптична мрежа в Югоизточна Европа. Този проект не само подобрява регионалната свързаност, подкрепя нови инвестиционни възможности и ускорява дигиталната трансформация в участващите страни, но също така дава възможност на UGI да комерсиализира напълно този нов актив. Той отговаря на нарастващото търсене, породено от нови центрове за данни и предстоящото разполагане на подводни кабели в региона“, коментира Паоло Фичини, главен изпълнителен директор на UGI.

Продажбите, свързани с оптичното трасе, се управляват от UGI Wholesale – специализираният бизнес отдел на United Group, който предоставя услуги за пренос на данни, гласови и мобилни услуги и роуминг на големи оператори и технологични партньори в цяла Европа.

