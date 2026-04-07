ТЕЦ "Бобов дол" отнесе нова наказателна процедура за замърсяване на въздуха

Срещу ТЕЦ “Бобов дол” е започнала нова наказателна процедура след постъпили сигнали за замърсяване на въздуха. От Регионалната екоинспекция в София са извършили извънпланова проверка на място в понеделник (6 април), съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Проверката на екоинспекторите е установила неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация. Установено е, че част от емисиите не са преминали през нужното пречистване. За нарушението има започната административно-наказателна процедура и предстои да бъде издадено наказателно постановление.

“Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани”, пишат от екоминистерството.

От началото на годината столичната екоинспекция е извършила 20 проверки на работата на централата и е съставила 10 акта за административни нарушения.

Припомняме, че на 23 март Районният съд в Дупница потвърди наказателното постановление от 12 ноември на директора на РИОСВ-София, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ беше наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лева (127 822 евро).