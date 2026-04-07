РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

ТЕЦ "Бобов дол" отнесе нова наказателна процедура за замърсяване на въздуха

Срещу ТЕЦ “Бобов дол” е започнала нова наказателна процедура след постъпили сигнали за замърсяване на въздуха. От Регионалната екоинспекция в София са извършили извънпланова проверка на място в понеделник (6 април), съобщават от Министерството на околната среда и водите.

Проверката на екоинспекторите е установила неорганизирани емисии, изпускани от сградата на котелния цех, както и от компрометирани участъци на газоходите към горивната инсталация. Установено е, че част от емисиите не са преминали през нужното пречистване. За нарушението има започната административно-наказателна процедура и предстои да бъде издадено наказателно постановление.

Централата е обект на постоянен контрол, включително чрез регулярни проверки, както планирани, така и по сигнали на граждани, пишат от екоминистерството.

От началото на годината столичната екоинспекция е извършила 20 проверки на работата на централата и е съставила 10 акта за административни нарушения.

Припомняме, че на 23 март Районният съд в Дупница потвърди наказателното постановление от 12 ноември на директора на РИОСВ-София, с което на ТЕЦ „Бобов дол“ беше наложена имуществена санкция в размер на 250 000 лева (127 822 евро).

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.