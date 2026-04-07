Netflix пуска ново гейминг приложение за деца „Netflix Playground“

Най-голямата платформа за стрийминг на филми и сериали Netflix разширява дейността си в гейминга, като пусна ново приложение „Netflix Playground“. То предлага игри с популярни детски герои като Peppa Pig и Sesame Street.

Анализатори отбелязват, че геймингът все още не е основен източник на растеж за стрийминг гиганта. Основното предизвикателство е, че Netflix разполага с по-малко знакови франчайзи в сравнение с конкуренти като Warner Bros Discovery, която притежава популярни марки като DC Comics. Най-популярните игри на Netflix досега включват „GTA: San Andreas“ от Rockstar Games и игри, базирани на собствените ѝ хитови сериали като „Squid Game: Unleashed“.

Netflix посочва, че „Netflix Playground“ е създадено като безопасно и курирано пространство, където родителите могат да бъдат сигурни, че децата им се забавляват, ангажират и обогатяват уменията си.

Новото приложение цели също да задържи семейната аудитория – сегмент, в който детското съдържание традиционно намалява отлива на абонати, защото родителите са по-малко склонни да прекратят абонамента си. „Фокусът върху детски програми ще направи Netflix по-привлекателен за домакинства с деца“, коментира старшият анализатор Рос Бенес от Emarketer.

Приложението е предназначено за деца до 8 години и е достъпно за всички нива на членство в Netflix. Игрите могат да се играят офлайн и включват заглавия като „Playtime With Peppa Pig“, „Dr. Seuss’s Horton!“ и „Sesame Street“.

Платформата предлага родителски контрол и гарантира липса на реклами, покупки в приложението или допълнителни такси.

„Netflix Playground“ вече може да се свали в САЩ, Канада, Великобритания, Австралия, Филипините и Нова Зеландия, а глобалното пускане е планирано за края на този месец.

