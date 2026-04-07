Нов метод на война: Иран атакува центрове за данни

От 1 март Иран започва да атакува американски центрове за данни в Персийския залив. Инфраструктурата на публичния облак никога преди не е била подложена на подобни атаки – само в киберпространството. Съобщава се за удари срещу центрове за данни на Amazon и Oracle в ОАЕ и Бахрейн. Това представлява значителни икономически щети – един голям център за данни се оценява на 6 милиарда долара.

Иран обещава да унищожи по един такъв център за всяка „терористична атака“ от САЩ и Израел. Какви са последиците от тези атаки и защо те се описват като нов метод на война.

Хронология:

От началото на 20-те години на XXI век американските компании – Microsoft, Google, Oracle и IBM, започнаха да инвестират в изграждането на центрове за данни в ОАЕ, Катар и Саудитска Арабия – обещаващи пазари, благоприятни данъчни режими и удобни местоположения между Европа и Азия. Точният брой на центровете за данни в страните от Персийския залив е неизвестен, но например в ОАЕ до края на 2025 г. е имало 35 центъра за данни, като малко под половината от тях са се считали за големи – с до 5000 сървъра. Първите потвърдени ирански атаки са се случили на 1 март, когато са били ударени два центъра за данни на Amazon Web Services (AWS) в ОАЕ и един в Бахрейн. На 2 април иранските медии съобщиха за удар по център за данни на Oracle в Дубай (властите в Дубай отрекоха това). Атаките са извършени с помощта на дронове Shahed 136.

Обосновка за атаките:

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (елитните сили за сигурност, които в момента държат по-голямата част от властта в страната) обяви центровете за данни за „легитимни военни цели“. Корпусът обвини американските технологични корпорации в подкрепа на военни и разузнавателни дейности на САЩ и Израел. На 31 март, чрез информационната агенция Tasnim, Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) публикува списък с 18 компании, включително Microsoft, Google, Apple, Meta, Oracle, Intel, Cisco и Nvidia, заявявайки, че за всяка „терористична атака“ в Иран ще бъде унищожен един център за данни.

Щети и последици.

Атаките срещу центрове за данни причиняват мащабни смущения в работата на банки, платежни системи, платформи за обработка на облачни данни и услуги за споделено пътуване. Една минута прекъсване на критична цифрова инфраструктура може да струва на организацията милиони долари. От образователна гледна точка, университетите, които са мигрирали основните си операции в облака, например, губят достъп до системи за управление на обучението, студентски информационни портали, виртуални класни стаи и цифрови библиотеки. В резултат на това онлайн занятията и изпитите са нарушени, а достъпът до изследователски данни е прекъснат. Последиците продължават седмици.

Финансови щети.

Икономическото въздействие на атаките срещу центрове за данни е по-значително от атаките срещу военни или промишлени съоръжения. Оборудването в центровете (като например процесорите на Nvidia) струва милиарди долари: център с 50 000 процесора Nvidia Blackwell (проектирани за изкуствен интелект и високопроизводителни изчисления) се оценява на над 6 милиарда долара, което прави подобни атаки изключително скъпи за американските компании.

Проблеми със сигурността.

Центровете за данни са защитени от кибератаки, но са уязвими към физически атаки, като например дронове. В отговор на иранските атаки, Amazon препоръча на клиентите си да „активират планове за възстановяване след бедствия“, което означава, че те преместват работните натоварвания от Близкия изток към други региони (например Съединените щати) и пренасочват трафика около засегнатите райони.

Въздействие върху индустрията.

Както отбелязват експерти, интервюирани от американски медии, подобни атаки показват, че характерът на военната конфронтация се променя: за първи път търговските центрове за данни се превърнаха в пряка физическа цел за държава, защитаваща се от външна агресия. Това принуждава държавите и компаниите да преосмислят стратегиите си, тъй като рисковете за застрахователните премии и разходите за сигурност в региона нарастват. Амбициите на Саудитска Арабия и ОАЕ да станат регионални центрове за облачни и изкуствен интелект услуги са изложени на риск, тъй като настоящият конфликт разкрива уязвимостта на такава инфраструктура.

(по материали от чуждестранния печат)