Очаква се Янкулов да предложи на ВСС дисциплинарка срещу Русинова

Заместник-министърът на правосъдието Таня Радуловска днес информира, че служебният министър на правосъдието Андрей Янкулов до дни ще внесе предложение за образуване на дисциплинарно производство срещу градския прокурор на София Емилия Русинова. В момента се прецизира формулировката му, уточни Радуловска.

Към момента Висшият съдебен съвет (ВСС) не е образувал дисциплинарно производство, а етичната комисия се е самосезирала – тя може да прецени дали Русинова е нарушила Кодекса за етично поведение на прокурорите в България. „Нямаме представа дали ВСС в този си състав ще образува дисциплинарни производства – както срещу и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, така и срещу и.ф. административен ръководител на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Предполагам, че зад този параван те се прикриват“, каза тя.

„Смятам, че отговорът на прокурор Русинова сложи край на илюзията за прозрачност в прокуратурата. Стана ясно, че тя е прозрачна само когато контролирано подава информация. Когато обаче обществото търси отговори на важни въпроси, институцията се крие зад системния проблем, за който от години се говори – че ще комуникира само при официални разследвания или ако ВСС реши да образува производство“, заяви Радуловска.

Както е известно, миналата седмица служебният вътрешен министър Емил Дечев съобщи, че през 2021 г. Емилия Русинова е преминала границата с Република Северна Македония при Златарево в един и същи автомобил с Петьо Петров. Правосъдният министър Янкулов поиска от МВР да изпрати справката за тези пътувания, за да прецени има ли основания евентуално предложение към ВСС да образува дисциплинарна проверка на случая.