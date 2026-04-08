Иззеха над 600 килограма храна без документи при проверка в Свиленград

Иззеха над 600 килограма храна без документи при проверка в Свиленград след сигнал от районното управление на МВР. Продуктите са транспортирани в нарушение на изискванията за безопасност на храните.

При проверката инспектори от Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково са открили около 550 кк замразено пилешко филе, 150 яйца и 9 кг кашкавал. Част от храната е била без идентификационна маркировка, документи за произход и етикети на български език.

На шофьора ще бъде съставен акт, а иззетите продукти са насочени за унищожаване.

