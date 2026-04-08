Примирието на Тръмп оставя САЩ и Иран в разкрачена поза, а „Брент“ над 90 долара за барел

Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп има две седмици, за да осъзнае дали с примирието е разсякъл възела, сътворил в Иран, или просто го е затегнал по-силно. Съобщението на стопанина на Белия дом от нощните часове на 7 април, че приема предложение за двуседмично прекратяване на огъня в ислямската република беше посрещнато с облекчение в световните столици и ликуване на финансовите пазари. Засега опасенията, че той ще продължи военните действия с атаки срещу гражданска инфраструктура и ще потопи региона още по-дълбоко в конфликт с бомбардировки, които оприличи на връщане на Иран в „каменната ера“, са потушени. Но на фона на честванията на поредния TACO (бел. ред. – абревиатура на Trump Always Chickens Out – пренебрежително описание на склонността на Тръмп да отправя заплахи, само за да ги отложи по-късно, като начин да увеличи времето за преговори и за възстановяване на пазарите) се появи отрезвяването, че основните предизвикателства остават.

Иран показа малка готовност да приеме всеобхватни искания на Вашингтон, които биха демонтирали стария режим или биха насочили страната да последва примера на Венецуела и да издигне по-приятелски настроени към Съединените щати лидери.

Сред очертаващите се дилеми е дали Ормузкият проток е ефективно отворен за движение на петролни танкери, след смътни индикации, че Иран ще позволи корабоплаване през водния път. Иранският външен министър Абас Арагчи посочи в изявление, че „за период от две седмици безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно чрез координация с въоръжените сили на Иран“ и че ако атаките срещу Иран бъдат спрени, „нашите мощни въоръжени сили ще прекратят отбранителните си операции“.

Техеран също не се ангажира публично да се поддаде на исканията на Тръмп да премахне окончателно ядрената си програма или да изтегли арсенала си от балистични ракети, след като американският лидер отправи заплахи за унищожаване на иранската цивилизация, които може би щяха да се равняват на военни престъпления, ако той ги изпълни.

Междувременно Тръмп потвърди, че иранското предложение от 10 точки ще послужи като основа за бъдещи преговори. Техеран вече е включил в него отмяна на санкциите и обезщетение за нанесените поражения от войната. Това може да означава налагане на нови такси на корабите, преминаващи през Ормузкия проток, с увеличени разходи за доставка и високи цени на енергията.

В крайна сметка, непостигането на тези цели може да се окаже приемливо за стопанина на Белия дом, който е под явен политически и икономически натиск да намери път за отстъпление. „Не е изненада, че Тръмп силно иска да намери начин да се откаже отново“, оментира Иън Бремер – основател на Eurasia Group.

Помощниците на президентската администрация са се опитали да проектират усещане за мистерия преди изтичането на крайния срок на ултиматума за погром, отчасти защото президентът е инструктирал съветниците си да го насрочат и да не дават никакви намеци за това какво може да направи, според висш служител на администрацията, пожелал анонимност. Той допълва, че американците са засилили атаките срещу иранските военни, включително основния им център за износ на петрол остров Харг, в опит да увеличат американското влияние в тези дискусии и да демонстрират военните способности.

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс е изиграл централна роля във вторник, въпреки че е бил в Унгария за среща с Виктор Орбан, според служител на Белия дом. Ванс е накарал Тръмп да говори по телефона на митинг на Орбан, а вицепрезидентът е разговарял лично и директно с пакистански служител, действащ като посредник. Самият Тръмп пък е провел на 7 април консултации с висши служители по националната сигурност на Съединените щати, с израелския премиер Бенямин Нетаняху и в крайна сметка е разговарял с пакистански фелдмаршал, за да подпише плана за прекратяване на огъня, добави служителят.

Сериозен шум се вдигна и от публикувания доклад, разкриващ дълбок скептицизъм сред висши служители на американската администрация преди войната за израелското убеждение, че ударите могат да вдигнат народно въстание в Иран и да инсталират ново, светско правителство. Той разкрива и степента на първоначалното противопоставяне на Ванс на ударите и частните опасения сред други висши помощници.

На този фон, по-голямата част от 7 април е била доминирана от съюзници от цялата коалиция на Тръмп, които са го предупреждавали да не изпълнява заплахата си за геноцид и за край на персийската цивилизация. И дори лоялни републиканци на Капитолийския хълм заявиха, че заплахите му да атакува електроцентрали и инсталации за обезсоляване са отишли ​​твърде далеч. Републиканската партия на Тръмп спечели извънредните избори в Джорджия във вторник, но с много по-малка разлика от преди в традиционно сигурен район – потенциален предупредителен знак за недоволство на избирателите.

Икономическият натиск също нарастваше. Цената на суровия петрол West Texas Intermediate (WTI) се повиши с почти 70% от началото на конфликта в края на февруари, качвайки потребителските цени на бензиностанциите над 4 долара за галон за първи път от години. Спадът от 11% в рамките на един час след обявяването примирие беше отражение на натрупаното безпокойство за плановете му. Широкият борсов индекс S&P 500 заличи около 5.2% от рекордната си върхова пазарна оценка приключи най-слабото си тримесечие от 2022 г. насам

Взетото в последната минута решение за двуседмично прекратяване на огъня и преговори от Тръмп дава възможност на президента да прецени дали е постигнал целите си, започвайки войната срещу Иран. Стопанинът на Белия дом обяви безусловна и пълна победа и каза, че е довел „този дългосрочен проблем близо до разрешаване“, макар че има малко публични индикации за реален напредък към потушаване на военните и икономически главоболия, предизвикали хаос в политическия му статус.

„Облекчение е, че Тръмп направи отстъпление тази вечер“, написа Дженифър Кавана – директор на звеното за военния анализ в либералния мозъчен тръст Defense Priorities. „Но ако е имал намерение да отстъпи, го е направил по най-лошия начин. Защото, вдигайки предварителните залози толкова високо, увеличи максимално щетите върху своя авторитет и глобалното възприятие за силата на Съединените щати. Това е очевидно стратегическо поражение за САЩ.“

Междувременно, Техеран също обяви победа след договореното примирие. Въпреки че иранското предложение от 10 точки, което включва и изтегляне на американските военни от бази и пунктове за разполагане на военни сили в региона и освобождаване на замразени ирански активи, наред с други цели, изглежда в най-добрия случай пресилено и трудно за приемане от Вашингтон и Тел Авив..

Администрацията на американския президент вероятно разчита на късата памет на избирателите и на оздравяването на икономика, разклатена от конфликта, както и на иранския отговор, който самият Тръмп призна, че не е очаквал. Въпреки това, Белият дом ще се изправи пред трудни въпроси, ако не успее да постигне окончателно споразумение, което да се доближава до условията на президента.

„Тръмп започна с, общо казано, максималистични цели за унищожаване на ядрена програма и промяна на режима, нито едно от които не се случи“, отбелязва Джон Хофман – научен сътрудник по отбрана и външна политика в Института „Катон“.

Сенатор Крис Мърфи – демократ от Кънектикът, заяви, че сделка, затвърждаваща иранския контрол над Ормузкия проток, би била „катастрофална за света“. „Просто не звучи така, сякаш на практика има споразумение, защото това, което Тръмп казва, е напълно различно от онова, което твърдят иранците. Но ако Иран държи протока за постоянно сега, тогава … каква погрешна преценка е било цялото това начинание“, каза Мърфи в интервю за CNN.

Един от парадоксите за американците е, че пет седмици боеве са дали на Техеран още по-голямо влияние върху световната икономика. По време на конфликта Иран утвърди контрол над Ормузкия проток, почти затваряйки преминаването за всеки, който ислямската република смята за враг, и сега преследва план за начисляване на такси на танкерите, които преминават през него.

„Много малко вероятно е Иран да се откаже от новооткрития си контрол или от твърдението за контрол над пролива“, заяви Клейтън Сейгъл – старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Кевин Бук – управляващ директор на ClearView Energy Partners, пък посочва, че паузата вероятно ще бъде възприета от пазарите като значима, защото включва обещание за повторно отваряне на Ормузкия проток. В същото време е трудно да се предвиди значително понижение на цените на петрола в скоро време. „Долната граница на диапазона е обратно към 100 долара за барел“, смята Бук. И добавя, че ако Тръмп беше изпълнил заплахата от удари и Иран беше отвърнал, светът можеше да заживее с цените „небето е границата“.

Засега петролните котировки остават в близост до 95 щ. долара за барел. В 10.50 ч. българско време на 8 април фючърсните контракти на сорт „Брент“ за доставка през юни се търгуваха за 94.50 долара за барел (спад от 13.52% за деня), а на WTI за доставка през май – за 95.96 долара за барел (поевтиняване от 15.04 процента).

Оттук нататък Тръмп ще трябва да поправи пукнатините в собствената си партия. След заплахата на президента преди прекратяването на огъня, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер“, конгресменът Натаниел Моран – тексаски законодател, който имаше подкрепата на Тръмп, изрази тревога в публикация в социалните медии, че САЩ се отклоняват от национална отбрана, „съвместима с принципите, които отдавна ръководят Америка“.

Сенатор Рон Джонсън – републиканец от Уисконсин, пък заяви, че удар по гражданска инфраструктура би бил „огромна грешка“. „Искам да кажа, че той ме губи, ако атакува граждански цели. Каквото и да правим, трябва да е в рамките на законите за водене на война“, каза Джонсън в интервю за „The Wall Street Journal“Уолстрийт джърнъл“. А бивши съюзници на Тръмп, включително Тъкър Карлсън, бившата конгресменка Марджъри Тейлър Грийн и бившият служител на Белия дом Антъни Скарамучи, бяха сред гласовете, призоваващи за отстраняването на Тръмп от поста му заради заплахата му.

Недоволство имаше и в противоположния край на политическия спектър. След временната деескалация на конфликта, консервативната инфлуенсърка Лора Лумър и сенатор Линдзи Греъм, които бяха сред главните поддръжници на намесата на Тръмп, изразиха загриженост по отношение на споразумението за прекратяване на огъня.

„Не знам защо хората се държат така, сякаш това е победа“, написа Лумър в социалните медии. „Мюсюлманите, „Събуденият Райх“ и мразещите Тръмп използват тези „преговори“, за да атакуват президента, докато хвалят съюзниците на Тъкър Карлсън и призовават 25-ата поправка да бъде използвана срещу президента Тръмп.“

Републиканският сенатор от Южна Каролина пък отбеляза, че американците „трябва да помнят, че Ормузкият проток беше атакуван от Иран след началото на войната, унищожавайки свободата на корабоплаване“. И че „занапред е наложително Техеран да не бъде възнаграден за този враждебен акт срещу света“, написа Греъм в публикация в социалните мрежи.