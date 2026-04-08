Добивът на петрол в Близкия изток се очаква да спадне с 9 млн. барела на ден през април

Добивът на суров петрол на ключови производители от Близкия изток ще бъде орязан с 9 млн. барела на ден през април, по оценка на правителствената енергийна статистическа агенция на Съединените щати. Ирак, Саудитска Арабия, Кувейт, Обединените арабски емирства, Катар и Бахрейн колективно са намалили производството на суров петрол със 7.5 милиона барела на ден през март заради войната в Персийския залив, пише в публикуваната на 7 април краткосрочна енергийна перспектива на американската Администрация за енергийна информация (EIA). Агенцията очаква този брой да достигне 9.1 милиона барела на ден през април.

EIA е повишила и ценовата си прогноза за 2026 г. за суровия петрол сорт „Брент“ – до средно 96 долара за барел от 79 долара за барел месец по-рано и до 87 долара за барел (срещу предишните 74 долара за барел) за американския WTI.

Тези числа са поредното доказателство за едно от най-драстичните смущения на световните енергийни пазари, предизвикани от войната на Съединените щати и Израел с Иран, довела до почти пълното блокиране на корабоплаването и доставките през ключовия Ормузки проток. Скокът на цените означава също, че глобалното потребление може да се увеличи едва наполовина на по-ранните прогнози.

Ако конфликтът приключи до края на април и трафикът през пролива бъде възстановен постепенно, както предполага агенцията, производството постепенно ще нараства и орязаните барели през май ще намалеят до 6.7 млн. на ден, а до края на 2026-а добивът ще се върне близо до нивата отпреди конфликта.

„След като потоците през Ормузкия проток се възобновят, предполагаме, че ще е необходимо време, за да се разрешат натрупаните проблеми и прекъсванията на маршрутите на петролните танкери и търговските потоци, и че потенциалът за бъдещи смущения ще остане изложен на риск и ще внася премия в цената на петрола“, се казва в доклада на EIA.

И двата петролни базови сорта изскочиха над 100 щ. долара за барел близо до най-високите нива от 2022 г. насам.

Глобалните купувачи все повече се обръщат към Съединените щати, за да запълнят празнината, оставена от страните от Близкия изток, като износът на американски суров петрол се предвижда да достигне рекордни нива този месец. Очаква се също американските сондажни компании да последват призива на президента Доналд Тръмп да увеличат добива на черно злато заради достигнатите върхови цени на горивото.

EIA прогнозира, че производството на суров петрол в САЩ ще се увеличи още през следващата година до близо 14 милиона барела на ден, което е със 120 000 барела на ден повече от последните оценки през март.

Засега, смущенията в Близкия изток означават, че цените на петрола ще останат високи, според доклада на агенцията, като сорт „Брент“ ще бъде средно около 115 долара за барел през второто тримесечие на 2026 г. – с 24 долара повече от прогнозите от миналия месец. Подобни са очакванията и за бензина и дизела, чието поскъпване е болезнен момент за американските потребители, борещи се с по-високата инфлация, и вещае насрещни ветрове за Републиканската партия на Тръмп преди междинните избори.

Според оценките на EIA, цените на дребно на бензина ще се повишат средно до 4.30 долара за галон през април срещу сегашните средно 4.14 долара за галон, по информация на Американската автомобилна асоциация. За цялата 2026-а прогнозите са за средна цена на гопивото от 3.70 долара за галон повишение с 36 цента спрямо данните от март.

С поскъпването на петрола и горивата инвеститорите също следят внимателно за признаци на спад в търсенето. Вече се очаква глобалният растеж на потреблението на черно злато през тази година да намалее в резултат на конфликта, главно поради по-слабото търсене в Азия. Докладът прогнозира среден ръст на търсенето от 600 000 барела на ден през 2026 г., в сравнение с прогнозите за 1.2 милиона барела на ден.