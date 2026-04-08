Йотова свиква среща за честността на изборите

Президентът Илияна Йотова свиква среща за честността на изборите на 19 април. Разговорът ще се проведе от 12:00 часа с представители на ключови институции, ангажирани с изборния процес.

В срещата ще участват членове на Централната избирателна комисия, както и служебният министър на електронното управление Георги Шарков, външният министър Надежда Нейнски, заместник-министърът на вътрешните работи Иван Анчев и изпълнителният директор на „Информационно обслужване“ Ивайло Филипов.

Целта е да се обсъдят мерките за гарантиране на прозрачността и честността на предсрочните парламентарни избори.

По-рано „Информационно обслужване“ представи публично системата за компютърна обработка на изборните резултати. Демонстрацията се състоя в сградата на Народното събрание пред представители на партии, наблюдатели и медии.

„Информационно обслужване“ представи системата за обработка на изборните резултати

