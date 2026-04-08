Иран ще таксува корабите, които искат да минат през Ормуз по време на примирието

Иран ще изисква от корабните компании да плащат такси в криптовалута за петролните танкери, преминаващи през Ормузкия проток – доказателство, че се стреми да запази контрола върху преминаването през ключовия воден път по време на двуседмичното прекратяване на огъня. Хамид Хосейни – говорител на иранския съюз на износителите на петрол, газ и нефтохимически продукти, е заявил пред „Файненшъл таймс“ на 8 април, че Техеран ще събира пътна такса от всеки преминаващ танкер и ще оценява всеки кораб.

„Иран трябва да следи какво влиза и излиза от пролива, за да гарантира, че тези две седмици не се използват за прехвърляне на оръжия“, посочил Хосейни, чиято индустриална асоциация работи в тясно сътрудничество с държавата. „Всичко може да мине, но процедурата ще отнеме време за всеки кораб и Иран не бърза“, добавил той.

Решенията за условията за преминаване през пролива се вземат от Върховния съвет за национална сигурност на ислямската държава. Коментарите на Хосейни предполагат, че Техеран ще изисква от всички танкери да използват северния маршрут близо до бреговата му линия, което повдига въпроси дали западните или свързаните с държавите от Персийския залив кораби ще бъдат склонни да рискуват транзит.

Хосейни е пояснил, че всеки танкер трябва да изпрати имейл до властите за товара си, след което Иран ще ги информира за таксата, която трябва да бъде платена в цифрови валути. Той каза, че ставката е 1 долар за барел петрол, добавяйки, че празните танкери могат да преминават свободно. „След като имейлът пристигне и Иран завърши оценката си, на корабите се дават няколко секунди, за да платят в Bitcoins, което гарантира, че не могат да бъдат проследени или конфискувани поради санкции“, посочил още Хосейни.

На 8 април танкери в Персийския залив са получили излъчено по радиото съобщение на английски език, в което се предупреждават, че ще бъдат обект на военни удари, освен ако първо не получат одобрение от иранските власти. „Ако някой кораб се опита да премине без разрешение, ще бъдат унищожени“, се казва в предаването, според запис, споделен с „файненшъл таймс“.

Съдбата на транзита през пролива е един от най-трудните въпроси, пред които са изправени преговарящите, докато се опитват да превърнат временното прекратяване на огъня в продължителен мир. Желанието на Техеран да запази влиянието си върху ключовия воден път се натъква на ожесточена съпротива от съюзниците на Съединените щати в Персийския залив.

Във вторник вечерта американският президент Доналд Тръмп обяви, че прекратяването на огъня зависи от това „Ислямска република Иран да се съгласи на ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток“, според публикация в социалните медии. Което се ръзличава съществено от ходовете на Техеран. В изявление на иранския Върховен съвет за национална сигурност са изброени 10 точки, които формират основата за преговори с Вашингтон, включително нов „протокол за безопасно преминаване“ през пролива в координация с въоръжените сили на Иран.

Западните корабособственици заявиха на 8 април, че предприемат предпазлив подход докато чакат подробности по въпроса как и дали протокът може да се отвори отново, тъй като в момента няма плавателни съдове, които да се осмелят да преминат през него, освен два, свързани с Иран.

Maersk – втората по големина корабна линия в света, заяви, че „работи спешно“, за да изясни условията. „Прекратяването на огъня може да създаде възможности за транзит, но все още не осигурява пълна морска сигурност“, заяви компанията, добавяйки, че ще продължи да действа предпазливо с товарите и все още не прави промени в конкретни услуги.

Ако Техеран получи позволение да продължи да контролира важния воден път, това вероятно ще бъде крайно неприятно за държавите от Персийския залив, включително Саудитска Арабия, Катар и Обединените арабски емирства. И повдига също въпроси за групата производители на черно злато ОПЕК+, като анализатори предупреждават, че подобен акт може фундаментално да промени баланса на силите в организацията, като даде на Иран потенциално вето върху износа на конкурентните членове. На 8 април ключовият тръбопровод „Изток-Запад“ на Саудитска Арабия, който кралството използва за пренасочване на износа на петрол към Червено море, е бил ударен от дрон, според запознати с въпроса, въпреки примирието.

По данни на Kpler, около 175 милиона барела суров петрол и рафинирани продукти в момента са натоварени на 187 танкера в Персийския залив, които вече биха могли да започнат да се движат, в зависимост от случващото се в Ормузкия проток. Ръководители от сектора изчисляват, че 300 до 400 кораба чакат да напуснат Залива веднага щом е възможно безопасно преминаване, като един от тях го описва като „паркинг“.

Няколко търговци са споделили, че според тях ситуацията през следващите дни ще наподобява системата, която се е развила през последните две седмици, при която на шепа кораби, одобрени от Техеран, е позволено да преминават по определен маршрут. По време на конфликта това до голяма степен се ограничаваше до плавателни съдове, които традиционно са правили бизнес с Иран и които не са били свързани със Съединените щати, Израел или държавите от Персийския залив, осигурили плацдарм за атаките срещу ислямската държава.

Мартин Кели – ръководител на консултантския отдел в групата за молско разузнаване EOS Risk, заяви, че „няма начин“ натрупването на кораби, чакащи да излязат от района на Близкия изток, да бъде изчистено за две седмици. Около 10 до 15 плавателни съда биха могли да преминават през пролива на ден, тъй като процесът „отнема доста време“, обяснил той, в сравнение със 135 кораба преди войната.

Али Шихаби – коментатор, близък до саудитския кралски двор, посочва, че кралството ще поиска „безпрепятствен“ достъп до световните пазари. „Да се позволи Иран каквато и да е форма на контрол над пролива би било червена линия“, каза Шихаби. „Приоритетът трябва да бъде безпрепятственият достъп през пролива.“