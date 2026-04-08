Топлия обяд не се предоставя от партиите, обяви Хасан Адемов

Служебният социален министър Хасан Адемов заяви в Хасково, във връзка със сигнал, че в сграда на БЧК се раздават хранителни помощи и че тази акция е организирана от определена политическа сила, че топлият обяд по никакъв начин не се предоставя от една или друга партия. Министърът се срещна в града със служебния вътрешен министър Емил Дечев и и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев във връзка с предстоящите избори.

Адемов представи следната статистика – в Хасково има 25 871 души, които получават подкрепа, 2291 са личните асистенти, а над 3 000 души получават “топъл обяд”.

Той добави и че като цяло потребителите на услугите на социалното министерство са над 30 000 души и те са уязвимите групи, които са най-лесно податливи на натиск.

“БЧК е неправителствена организация, която няма общо с министерствата. В договора на Агенцията за социално подпомагане, сключен с БЧК, се изпълнява изискването на европейските партньори да има НПО с национално покритие, която независимо и безпристрастно да осъществява раздаването на хранителните продукти. Никого не съм обвинявал, това не е нашата задача”, уточни социалният министър.

Той показа и снимка, на която на сградата, където БЧК раздава помощите, е поставен плакат на политическа сила. Получен е също така и сигнал за служител от Дирекция “Социално подпомагане” в Хасково, за когото е установено, че в работно време присъства на номиниране на кандидат за предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев коментира, че при този случай е много важно да се обяснява на гражданите кой е истинският дарител.

На свой ред и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев отчете, че задържаните за купуване на гласове са вече 225 души. По-рано днес служебният премиер Андрей Гюров откри заседанието на Министерския съвет с числото 223 – толкова, колкото бяха задържаните дотогава.