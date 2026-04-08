Министър Адемов обясни кой ще може да се възползва от наредбата за енергийна бедност

Социалният министър Хасан Адемов обяви на брифинг в Министерския съвет какво предвижда приетата днес наредба за енергийна бедност. С нея се предлагат мерки за директна финансова подкрепа на енергийно бедните и политики за енергийната ефективност. С приемането й се предвижда изграждането и функционирането на информационна система за хората, които имат нужда от подкрепа.

Адемов обясни, че гражданите трябва да подават заявленията си в Дирекция „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане (АСП), като след това те автоматично ще минават през публичните регистри на повече от десет институции, сред които АСП, социалното министерство, Здравната каса, като накрая ще се генерира дигитален продукт, на базата на който служителите от АСП и т.нар. енергийни медиатори ще информират електроразпределителните дружества и уязвимите групи лица и домакинства.

Министър Адемов обърна внимание, че предлаганите мерки са както за директна финансова подкрепа, така и за препоръки за участие в мерки и политики за саниране на жилища, повишаване на енергийната ефективност.

За да можете да кандидатствате за директна финансова подкрепа, определящ е средномесечният доход на домакинствата, като от него се извадят разходите за енергийно потребление. Ако остатъчната сума е по-малка от линията за бедност, която за тази година е 390.63 евро, тогава се смята, че тези домакинства са със статут на енергийна бедност.

Помислено е и за хората с трайни увреждания – с 50% и над 50% неработоспособност, които влизат в списъците за енергийно подпомагане за предходната година. Освен това мерките ще обхванат и всички, които получават месечни социални помощи, както и хората, които имат удостоверения от органите на медицинската експертиза, че едно прекъсване на тока би застрашило живота им.

Енергийният министър Трайчо Трайков припомни, че темата за енергийната бедност се обсъжда от поне 15 години, но сега – чрез стегната и организирана работа – вече е приет окончателен документ. Той разясни, че начините за получаване на статут на енергийно беден са два – единият е автоматизиран и е за определените категории хора, за които министър Адемов преди него говори, и при него няма нужда да се подават документи, а вторият е чрез подаване на заявление, за което също социалният министър обясни какво е необходимо.

Съветвам хората внимателно да проверят формулировките в наредбата и да преценят кой е правилният начин за тях, добави министър Трайков.

Той обясни, че нормативната рамка дава възможност отговорните институции да осъществят обмен на данни.

По отношение на либерализацията на пазара на електроенергия за битовите потребители министър Трайков коментира, че тя вече е факт, но това не се усеща от хората.

Причината – въведена е специална система за регулирани цени, като разликата между тях и пазарните цени за периода се поема от фонд „Сигурност на електроенергийната система“ и чрез специален сегмент на Българската независима енергийна борса.