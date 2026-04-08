Fibank и PwC организират второто издание на Sofia Compliance Forum

Fibank и PwC организират второто издание на Sofia Compliance Forum

Fibank и PwC организират второто издание на Sofia Compliance Forum, което тази година ще бъде посветено на ролята на съответствието в съвременната бизнес среда. Събитието ще се проведе на 29 април 2026 г. в иновационен форум „Джон Атанасов“ в София Тех Парк. Темата на тазгодишното издание е „Съответствие в ерата на отчетността“.

След успешното първо издание през 2025 г., което се превърна в платформа за професионален диалог по темите на съответствието и събра над 200 гости, Sofia Compliance Forum 2026 надгражда концепцията, като поставя фокус върху съответствието като управленска, стратегическа и лидерска функция.

Тазгодишното издание ще постави на фокус въпросите за отчетността, управлението на риска, ролята на ръководствата и бордовете, технологиите като инструмент за вземане на решения, както и реалните ситуации, в които системите за контрол се оказват под натиск. Програмата предвижда участие на водещи професионалисти от България и чужбина, представители на бизнеса, финансовия сектор, регулаторни институции и международни експерти. Сред основните теми са връзката между съответствието и доброто управление, надзорните очаквания към организациите, изкуствения интелект и автоматизацията, икономическите престъпления отвъд AML, както и напрежението между бизнес целите и регулаторната реалност.

В откриващия блок на форума участие ще вземат: Антон Петров – Главен директор „Съответствие“ и член на Управителния съвет на Fibank, Никола Бакалов – Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank, както и Божидар Нейчев – Управляващ съдружник в PwC България.

В програмата са включени и международно признати експерти с дългогодишен управленски и надзорен опит. Сред тях са Самюел Гранд – независим член на управителни органи и бивш главен директор „Риск“ в европейски банкови групи; Михаел Вайс – ръководител Форензик услуги и предотвратяване на финансови престъпления в PwC Люксембург, с богат международен опит в областта; Крисчън Хънт – консултант и водещ лектор в сферата на риска от измами, с предходен ръководен опит в регулаторни органи и международни финансови институции и други.

Sofia Compliance Forum 2026 е насочен към професионалисти в областта на съответствието, управлението на риска, правото, одита, сигурността, финансовите услуги и корпоративното управление, но ще бъде полезен и за всички лидери, и организации, за които отчетността, етиката и устойчивото управление са стратегически приоритет. Официални партньори на тазгодишното издание са Visa и Evrotrust, които подкрепят форума и неговата мисия да насърчава експертния диалог по ключови за бизнеса и обществото теми.

Форумът ще предложи реални казуси, практически анализи, международно ноу-хау и възможности за професионални контакти в среда на открит и висококачествен експертен разговор.

Повече за Sofia Compliance Forum 2026 и начина на регистрация, ще научите на сайта: www.sofiacomplianceforum.com .

