tbi bank отчете печалба от 120.1 млн. лв. за четвъртото тримесечие

Печалбата на tbi bank в края на четвъртото тримесечие на миналата година е в размер на 120 105 000 лева, показват числата във финансовия отчет на кредитната институция. TBI Bank е фокусирана върху потребителите и малките и средни предприятия, предоставяща финансови услуги в България, Румъния, Гърция и чрез дигитални канали в Германия, Дания и Полша. Банката е собственост на американската компания за частни капиталови инвестиции Advent International.

tbi bank има над 2.4 милиона клиенти към 2025 г. и оперира чрез партньорска мрежа от близо 38 000 търговски обекта.

Нетният ѝ оперативен доход през четвъртото тримесечие възлиза на 593 180 000 лева.

Приходи от лихви са 592 674 000 лв., а от такси и комисиони – 128 390 000 лева. Банката е получила и 2 670 000 лв. като приход от дивиденти.

Разходи, който тя е направила за плетени лихви са на стойност 113 293 000 лева. Отчетените разходи за такси и комисиони са 14 258 000 лв., а административните разходи – 215 912 000 лева.

tbi bank е отпуснала кредити и аванси общо за 3 280 603 000 лева,

като от тях 929 966 000 са левови, а 944 479 000 – еврови. Приходите ѝ от лихви възлизат на 571 515 000 лева.

Домакинствата са били най-големият кредитополучател със заеми за 2 655 903 00 лева. Общо 884 479 000 са левови заеми, докато 437 728 000 са кредити в евро. Домакинствата са платили лихви за 511 193 000 лева. Числата във финансовия отчет показват, че всички отпуснати кредити са потребителски.

Заемите за нефинансовите предприятия са на стойност 462 942 000 лева, като от тях 10 186 000 са в лева, а 381 461 000 – в евро.

tbi bank е активна и в привличането на депозити.

В края на декември сумата е 3 180 710 000 лева. От нея 1 136 517 000 са левови влогове, а 894 675 000 – в евро. Платени от банката лихви са в размер на 113 022 000 лева.

Домакинствата са внесли в депозити общо 2 927 067 000 лева, като 1 082 470 000 са в лева, а 750 833 000 са еврови влогове. Домакинствата са получили като лихва от банката общо 89 440 000 лева.

Нефинансови предприятия са внесли са банката общо 90 532 000 лева. От тях 20 508 000 са левови депозити, докато 29 860 000 са в евро.

tbi bank има двустепенна система на управление. Надзорният съвет е в състав Ариел Шалом Хасон – председател, Маркус Бодо, Краусе Чонгор и Булчу Немет. В Управителния съвет са Лукас Турса – изпълнителен директор, Валентин Ангелов Гълъбов – изпълнителен директор, Александър Чавдаров Димитров – изпълнителен директор, Питър Барон – изпълнителен директор, Павелс Гилодо и Костин-Кристиан Минкович.

Едноличен собственик на капитала на tbi bank, който е в размер на 81 600 000 лева в края на декември, е BAGO (LUXEMBOURG) S.A.R.L. от Великото Херцогство Люксембург.