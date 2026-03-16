Вписани са новият едноличен собственик на „ТИ Би Ай Банк“ и промени в Надзорния съвет

В Търговския регистър е вписана промяна на едноличния собственик на капитала на „ТИ БИ АЙ Банк“, както и на членовете на Надзорния съвет на кредитната институция.

„Баго“ (Люксембург) С.à.р.л. придоби 100% от акционерния капитал на банката, което е вписано на 13 март.

Вписан е и променен състав на Надзорния съвет на „ТИ БИ АЙ Банк“. Заличени са като членове г-н Готие Ван Вединген и г-н Кийрън Патрик Донъли. На тяхно място са вписани г-н Маркус Бодо Краусе и г-н Чонгор Булчу Немет.

На 13 февруари тази година Европейската централна банка издаде одобрение за придобиването от страна на фонда за дялови инвестиции „Адвент Интернешънъл“ (чрез дъщерната си компания „Баго“ (Люксембург) С.а.р.л. на мажоритарен дял на „ТИ БИ АЙ Банк“ ЕАД от 4finance Holding S.A. Сделката бе финализирана на 2 март 2026 година.