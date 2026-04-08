Глобалните технологични компании са освободили близо 80 000 работни места поради AI

През първите три месеца на 2026 г. глобалният технологичен сектор е съкратил близо 80 000 работни места. Според RationalFX, това се дължи на разпространението на изкуствения интелект (ИИ) и автоматизацията на индустриалните процеси. Тези данни бяха публикувани от Nikkei.

Според RationalFX общо 76.7% от всички съкращения са се случили в Съединените щати или 59 500 работни места.

Технологичният сектор на Австралия се е освободил от 4500 служители, а този на Австрия – с 2000.

Технологичните сектори на други европейски страни, Индия, Израел и Сингапур са по-слабо засегнати.

Според Бабак Ходжат, от един от най-големите доставчици на ИТ услуги в света, все още не е ясно до каква степен тези съкращения са свързани с действителното повишаване на производителността. Експертът предполага, че „това се дължи просто на очакванията на компаниите за повишена производителност чрез изкуствения интелект“. Реалното въздействие на ИИ върху производителността ще бъде видимо едва след шест месеца до година, според Ходжат.