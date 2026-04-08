Луксозните часовници на Vacheron Constantin влизат в най-големия си бутик в Маями

Швейцарският производител на луксозни часовници Vacheron Constantin откри най-големия си бутик в Miami Design District. Новият магазин е много просторен – на два етажа и около 5000 кв. фута, което го прави по-голям дори от тези в Ню Йорк и Женева.

Бутикът не е просто магазин, а цялостно преживяване. Клиентите могат не само да разгледат часовниците, но и да видят как се изработват на място от майстори – нещо, което показва традиционното швейцарско качество.

Сградата е модерна и светла, с големи стъклени фасади и стилен интериор от стъкло и метал. Вътре има удобни зони за лични срещи, зеленина като палми, както и допълнителни пространства – работилница, бар и място за изложби.

Проектът е разработен от архитекта Matthieu Rey-Grange, който обаче не успява да види крайния резултат.

С този бутик Vacheron Constantin показва, че залага все повече на собствени магазини и лично обслужване, като част от стратегията си да предлага по-луксозно и запомнящо се изживяване на клиентите.

