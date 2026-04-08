Администрацията на Тръмп отказа на Ford освобождаване от мита върху алуминия

Администрацията на Тръмп е отказала на Ford Motor Company и други американски автомобилни производители временно освобождаване от мита за вноса на алуминий, според The ​​Wall Street Journal.

Ford обжалва пред администрацията миналата седмица. Компанията посочи необходимостта от освобождаване от мита за внос поради настоящата си невъзможност да доставя алуминий от валцовия завод Novelis в Освего, Ню Йорк, най-големият доставчик на алуминиеви листове за американските автомобилни производители. Заводът беше затворен през есента на 2025 г. след два големи пожара.

Производителите на автомобили сега са принудени да доставят метал от Южна Корея и Европа,

което значително увеличава разходите, предвид 50% митото върху вносния алуминий. Това оказа най-голямо влияние върху Ford Motor Company, която отбеляза забавяне на производството на популярния си пикап F-150.

От компанията съобщиха, че вече е загубила 2 милиарда долара поради високите мита за внос и очаква допълнителни 1 милиард долара загуби.

Други засегнати компании включват Stellantis и General Motors.

Заводът Novelis може да не възобнови дейността си до края на второто тримесечие.

Според източници на WSJ, преговорите между автомобилните производители и американската администрация продължават.