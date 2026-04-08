Правителството отмени финансиране от 2 млн. евро за ВАС заради по-ниска натовареност

Правителството отмени финансиране от 2 млн. евро за ВАС заради по-ниска от очакваната натовареност на съда. Става дума за Решение № 98 от януари 2026 гoдина, с което беше одобрено допълнително финансиране в размер на 2 098 877 евро за обезпечаване дейността на Върховния административен съд.

Основният мотив за отмяната е, че прогнозираният ръст на делата, заради който са били поискани средствата, не се е реализирал. Анализът показва, че натовареността е значително по-ниска от очакваното, което прави допълнителното финансиране непропорционално.

Средствата бяха заявени от Висшия съдебен съвет по предложение на изпълняващия функциите председател на ВАС заради очаквано увеличение на делата след промени в Закона за държавната собственост от септември 2025 година, Те предвиждаха обжалване на отчуждаване на имоти за национални обекти пред ВАС.

Въз основа на тези очаквания съдът беше поискал назначаването на 16 нови съдии и 25 служители в администрацията. Данните обаче показват, че за периода януари 2025 – март 2026 година са образувани общо 112 подобни дела, а след законовите промени – едва 18 във ВАС, или средно по около две на месец.

Освен това решенията по тези дела са окончателни и не подлежат на касационно обжалване, което допълнително ограничава натоварването. Според правителството това показва, че липсва необходимост от допълнителен ресурс за съда.