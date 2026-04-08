ВКС ще тълкува свръхмандата на Сарафов

Наказателната колегия на Върховния касационен съд ще тълкува дали „временният“ главен прокурор Борислав Сарафов може да иска възобновяване на наказателни дела. Образуването на тълкувателното дело става ден, след като Конституционният съд се произнесе, че разпоредбата на чл. 173, ал. 15 от съдебния закон, която ограничава до 6 месеца изпълнението на функциите на тримата големи в съдебната власт, не е противоконституционна.

Тълкувателното дело е образувано заради противоречива практика на съдилищата. Според част от съдиите след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов не може да иска възобновяване на наказателни дела. Те приемат, че правомощията на изпълняващия функциите на главен прокурор се прекратяват по силата на чл. 173, ал. 15 ЗСВ след изтичане на шестмесечния срок от влизането ѝ в сила, поради което искане за възобновяване на наказателно дело, подадено от същия изпълняващ функциите главен прокурор след 21 юли 2025 г., не е валидно сезиране.

В подкрепа на този извод са изложени съображения, че нормата на чл. 173, ал. 15 от ЗСВ има т. нар. „несъщинско обратно действие“ върху заварените правоотношения. Т.е. тя запазва юридическия характер на факта, който се е осъществил преди нейното влизане в сила – определянето на Борислав Сарафов за и.ф. главен прокурор на 16 юни 2023 г., но преурежда неговите правни последици, чрез установяване на максимален шестмесечен срок, за който едно и също лице може да изпълнява функциите на председател на върховен съд или на главен прокурор.

Според второто виждане искането за възобновяване, направено от Сарафов след 21 юли 2025 г., е допустимо. Аргументите за това са, че изпълняващият функциите главен прокурор е определен с влязло в сила решение на Прокурорската колегия на ВСС, която отказва да признае действието на въпросната разпоредба по отношение на Сарафов, понеже при влизането й в сила той бил вече избран и тя не се отнасяла за заварени случаи, а действала само занапред. Самата Наказателна колегия на ВКС прие вече за правилно първото тълкуване, но апелативни съдии постановиха актове в обратната насока, което доведе до разнобой в практиката.