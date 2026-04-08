Откриха нарушения в обществена поръчка за обработка срещу комари

От здравното министерство са прекратили процедурата за избор на изпълнител на обществената поръчка за обработка срещу комари, тъй като са констатирани нарушения, които не могат да бъдат отстранени в рамките на текущата процедура.

В становища на Агенцията за обществени поръчки (АОП) и на дирекция „Вътрешен одит“ са установени сериозни проблеми в методиката за оценка на офертите, както и неясноти при формирането на комплексната оценка. Информацията за местата и терените не е била публично достъпна за всички заинтересовани страни при подаването на офертите.

От Министерството уверяват, че са предприели действия за осигуряване на необходимите мерки по контрол на комарните популации в страната, така че обработките да се извършат в срок. Екипът на ведомството се е ангажирал да анализира всички възможни подходи в рамките на закона, за да осигури възможно най-бързо и ефективно организиране на обработките срещу комари.

Контролът на комарните популации е пряко свързан със здравето на хората и остава безусловен приоритет, изтъкват от здравното министерство.

Въпреки че от здравното министерство не дават подробности за обществената поръчка, на сайта на ЦАИС може да се намери информация, че тя е в размер на 1.065 млн. евро без ДДС и обхваща пет обособени позиции в зависимост от областите, които ще се обработват срещу комари.

Първата обособена позиция е за областите – Видин, Враца и Монтана; втората – за областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен и Търговище; третата – за областите Варна, Добрич, Разград, Русе, Силистра и Шумен; четвъртата – за Благоевград, Кюстендил, Пазарджик, Перник, Софийска област и София град и петата – за областите – Бургас, Кърджали, Пловдив, Сливен, Стара Загора, Хасково и Ямбол.

Според условията на обществената поръчка срокът за изпълнението й по съответната позиция започва да тече от датата на сключване на договора и е до 30 септември 2026 година.