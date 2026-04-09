Disney планира да съкрати около 1000 работни места

Входът на Walt Disney Studios in Burbank

Disney се готви за значителни съкращения, което ще бъде един от първите големи ходове под ръководството на новия изпълнителен директор Джош Д’Амаро, съобщава The Wall Street Journal, позовавайки се на източници.

През следващите седмици компанията планира да съкрати до 1000 работни места. Повечето от съкращенията ще засегнат маркетинговия отдел. Както отбелязва вестникът, плановете за предстоящите съкращения вече са били налице, преди Джош Д’Амаро да поеме компанията.

Disney се бори да се приспособи към по-ниските приходи от стрийминг

в сравнение с линейната телевизия, както и към намаляващите приходи от боксофис и конкуренцията от технологични компании като Amazon и YouTube. Откакто бившият изпълнителен директор Боб Айгър се завърна като изпълнителен директор през 2022 г. и стартира голямо преструктуриране, над 8000 души са били съкратени.

Към края на фискалната 2025 г. Disney е наела 231 000 души.

Повечето от съкращенията са в развлекателния сектор, ESPN и корпоративните операции. В същото време броят на служителите в отделите, свързани с тематични паркове и круизи, се е увеличил.

