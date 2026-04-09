РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

БНБ ще продаде на аукцион 5-годишни облигации за 150 млн. евро на 20 април

облигации дългово финансиране дълг

На 20 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1862-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г., съобщават от централната банка. Той ще се проведе при условия, определени от Министерството на финансите.

Номиналната стойност на предложеното количество е 150 000 000 евро при 2.75 % годишен лихвен процент. Датата на плащане е 22 април.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

От БНБ уточняват, че първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

А съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 301 26 119 от 28 януари 2026 година.

Заедно с това „Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното“, се посочва в съобщението.

От началото на тази година Министерството на финансите е продало държавни ценни книжа от три емисии облигации, деноминирани в евро, чрез които е привлечен дълг за 1.05 млрд. евро.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Ще ви мотивират ли новите играчи на политическата сцена да отидете до урните за гласуване на 19 април?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.