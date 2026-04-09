БНБ ще продаде на аукцион 5-годишни облигации за 150 млн. евро на 20 април

На 20 април Българска народна банка ще проведе аукцион за продажба на лихвоносни съкровищни облигации със срочност пет години (1862-дневни) от отворен тип с фиксиран лихвен процент от емисия № BG 20 301 26 119/28.01.2026 г. с падеж 28 януари 2031 г., съобщават от централната банка. Той ще се проведе при условия, определени от Министерството на финансите.

Номиналната стойност на предложеното количество е 150 000 000 евро при 2.75 % годишен лихвен процент. Датата на плащане е 22 април.

Първичните дилъри могат да участват в аукциона със състезателни поръчки, както от свое име и за своя сметка, така и от свое име, но за сметка на свои клиенти.

От БНБ уточняват, че първичните дилъри могат да участват в аукциона и с несъстезателни поръчки от свое име, но за сметка на свои клиенти, които не са банки или инвестиционни посредници, включително и такива, установени в друга държава членка или в трета страна.

Максималното количество ДЦК, което един участник може да придобие със състезателни поръчки е в размер 50 на сто от предназначеното за продажба чрез състезателни поръчки количество.

А съотношението на ДЦК, предлагани със състезателни и несъстезателни поръчки, е 50 на сто към 50 на сто от общото предложено количество.

Участниците в аукциона трябва да имат предвид и това, че Министерството на финансите ще предлага за продажба допълнителни количества от емисия BG 20 301 26 119 от 28 януари 2026 година.

Заедно с това „Министерството на финансите си запазва правото да отхвърля всички, респективно да одобрява определени поръчки, както и да одобрява количество, различно от предварително обявеното“, се посочва в съобщението.

От началото на тази година Министерството на финансите е продало държавни ценни книжа от три емисии облигации, деноминирани в евро, чрез които е привлечен дълг за 1.05 млрд. евро.