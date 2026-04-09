Хванаха сириец и българин в „Студентски град“ с коноп за 400 бона

Двама души са задържани в София за срок от 72 часа за разпространение на 39,696 кг коноп на стойност 406 884 евро, информираха от Столичната дирекция на МВР.

Обвиняемите са българин и сириец. Дрогата е открита в „Студентски град“ при претърсване в апартамент, където са били открити и иззети пет сака, съдържащи общо 50 вакуумирани полиетиленови пликове със суха растителна маса.

24-годишният чужденец е известен на органите на МВР за трафик на бежанци и за хулиганство. Той е осъждан. Другият мъж, който е на 52 години, също е известен на полицията за наркотици, кражби, осъждан. Той се е опитал да напусне София, но е бил задържан.

По случая е образувано е досъдебно производство. На двамата мъже е повдигнато обвинение. Те са задържани за срок от 72 часа.