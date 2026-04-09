РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Хванаха сириец и българин в „Студентски град“ с коноп за 400 бона

Двама души са задържани в София за срок от 72 часа за разпространение на 39,696 кг коноп на стойност 406 884 евро, информираха от Столичната дирекция на МВР.

Обвиняемите са българин и сириец. Дрогата е открита в „Студентски град“ при претърсване в апартамент, където са били открити и иззети пет сака, съдържащи общо 50 вакуумирани полиетиленови пликове със суха растителна маса.

24-годишният чужденец е известен на органите на МВР за трафик на бежанци и за хулиганство. Той е осъждан. Другият мъж, който е на 52 години, също е известен на полицията за наркотици, кражби, осъждан. Той се е опитал да напусне София, но е бил задържан.

По случая е образувано е досъдебно производство. На двамата мъже е повдигнато обвинение. Те са задържани за срок от 72 часа.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.