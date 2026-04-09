Има риск България да отпадне от пакета „Вино“ на ЕС през 2028 г., алармират от лозаро-винарския сектор

Атанас Василев, председател на Сдружението на лозарите и винарите в България, алармира в ефира на БНР, че има риск България да отпадне от пакета „Вино“ на ЕС през 2028 година. Става въпрос за програма, по която ЕС ще покрие разходите по изкореняване на лозята, тъй като в световен мащаб потреблението на алкохол намалява с над 28 процента.

Статистиката в лозаро-винарския сектор у нас е много плачевна – има спадове както на вътрешния, така и на външния пазар и има увеличаване на вноса. През 2025 г. вносът се е увеличил с 24% и той е на стойност около 46 млн. лева, докато износът е за около 30 млн. лева, отбеляза Василев. Той цитира статистика, според която в България средният добив на декар е 480 кг, докато в Гърция и Румъния той е около 800 кг и 1 200 кг, а в Австралия и Германия достига 2.3 тона килограма грозде.

„Виното е лайфстайл продукт„, отбеляза Василев, като с това обясни защо очакванията му са, че с по-високите цени на горивата в момента хората първо ще започнат да пестят от такъв тип продукти и няма да си купуват вино.

Василев призна и че като влезе в български ресторант 8 от 10 вина са внос. Той се възмути, че навсякъде по света туризмът донася добавена стойност на местната продукция, но само у нас се разчита на масовия внос на моцарела, прошуто, вина.

„Няма един горнооряховски суджук – ние самите не ценим себе си. Не мога да разбера – такива ли комплексари сме в дейстивтелност?“ – не скри болката си Василев.

На въпрос може ли българският производител да произвежда конкурентно вино, Атанасов отговори, че като качество нашето вино е на световно топ ниво, но като маркетинг Франция и Италия са с 200 години напред. Освен това от гледна точка на себестойността на продукта България е доста назад в класациите, тъй като и добивът, и дистрибуцията, и реализацията са много ниски и е безсмислено да се фантазира за някакво подобрение на ситуацията. Така единственото решение е изкореняване на лозята и всеки производител да остави толкова, колкото реално може да реализира на справедлива цена.

Според Василев българските винопроизводители трябва да заложат на реклама, цена и последователност, за да бъдат конкурентоспособни на чуждия пазар. Председателят на Сдружението на лозарите и винарите добави, че дори и България да приеме стратегия за подкрепа на винопроизводството, тя ще бъде само с пожелателен характер, ако не се гарантират конкретни последващи действия.

По отношение на пакета „Вино“ на ЕС Василев коментира, че държавата, която успее да се пребори за него, ще получи за изкореняване на лозята от 400 евро до 600 евро на декар, като след това получилият субсидията няма да има право да засажда лозе на същата площ и ще бъде компенсиран с една година загуба на доход.

По-добре е от 20 декара да гледаме 5 декара, отколкото изобщо да не гледаме лозя, призна Атанас Василев.

Той призна и че ако България не се пребори за тази помощ, винопроизводството изобщо няма да го има като бизнес.

Заместник-министърът на земеделието Ивана Мурджева обеща, че с екипа си ще направи всичко възможно България да бъде включена в пакета „Вино“. Тя отбеляза и че това е един от малкото случаи, в които „не сме закъснели“.

Тя поясни, че ще бъде направено аргументирано искане България да бъде включена в пакета „Вино“, тъй като дори и да не отговаря на критерия „свръхпроизводство“, тя е в структурна криза.

„Това е въпрос на активни преговори. Ще направим всичко необходимо, защото секторът заслужава тази подкрепа. И първата крачка е да поставим нещата на здрава основа. След срещата с бранша на 30 март, на която обсъдихме данните в сектора, се оказа, че той е върху плаващи пясъци„, призна Мурджева.

Тя добави и че на 21 април ще има нова среща с представителите на брашна и на нея ще се обсъжда постигането на колективно решение.