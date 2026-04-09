„Информационно обслужване“ изкупува обратно свои акции до 31 декември

„Информационно обслужване“ АД удължи срока за обратно изкупуване на акциите, притежавани от частни лица до 31 декември 2026 година. Общият брой книжа, които компанията иска да събере, е 11 598, като определената цена е 12.91 евро за акция. До момента националният системен интегратор е придобил 60% от предвидените акции за обратно изкупуване.

„Информационно обслужване“ направи оферта на всички акционери и наследници. С покупката на тези акции се допринася за консолидирането на капиталовата структура на компанията и отговарянето на изискванията на Европейската комисия.

Останалите акционери, които желаят да продадат акциите си, могат да го направят в офисите на лицензираните инвестиционни посредници „УниКредит Булбанк“, „Елана трейдинг“ АД и „Карол“ АД, съгласно разпоредбите на действащото законодателство и Правилника и процедурите, приети от „Централен депозитар“ АД. Всички разходи по прехвърлянето на акциите, включително таксите и разходите на акционери и наследници, свързани с набавянето на необходимите документи за осъществяване на обратното изкупуване, са за сметка на „Информационно обслужване“.

Капиталът на „Информационно обслужване“ е в размер на 1172232.45 евро. Той е разпределен в 2 298 495 безналични поименни акции, всяка с номинална стойност от по 0.51 евро. 

Компанията е националният системен интегратор на България и партньор на държавната администрация. Тя изпълнява ключови проекти със стратегическо значение за страната ни и е лидер в разработването, внедряването и поддръжката на нови технологични решения за централна и местна администрация.

Компанията оперира на територията на цялата страна с клонова мрежа във всички областни градове на страната. В Информационно обслужване работят над 640 висококвалифицирани експерти в различни области на ИКТ сектора. Ние инвестираме в нашите служители и тяхното професионално развитие, като осигуряваме високотехнологична среда, подходящи сертификационни обучения и практическа професионална реализация.

Информационно обслужване е партньор на водещи световни ИТ производители и доставчици.

