Хормоналната терапия се завръща с пазар от 6.3 млрд. долара

Жените бързат да се възползват от някога заклеймяваните терапии, които помагат за облекчаване на горещи вълни и други симптоми на менопаузата.

Ръстът се дължи на промяна в позицията на американската агенция FDA, която се подготвя да поиска от производителите да премахнат строгите „черни кутии“ с предупреждения, които стоят върху тези лекарства от 2003 г. – етикети, които според агенцията са довели до „страх и дезинформация“. Нови оценки показват, че при по-млади жени ползите често надвишават рисковете. Това води до значително увеличение на предписанията – до около 32 милиона годишно – и пазар от над 6 милиарда долара.

Особено популярни са пластирите с естрадиол, които се смятат за по-безопасни от таблетките. Търсенето им е толкова голямо, че на места се наблюдават недостиг.

Въпреки нарастващия интерес, лекарите предупреждават, че терапията трябва да се обсъжда индивидуално. Все пак тенденцията е ясна – все повече жени търсят решение и са по-отворени към хормонално лечение, отколкото преди.

