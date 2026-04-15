Многохилядни протести срещу Роберт Фицо заляха Словакия

Хиляди хора протестираха по улиците на Братислава срещу намерението на премиера Роберт Фицо да забрани на словаците в чужбина да гласуват по пощата. Демонстрацията се проведе пред парламента, като участниците изразиха и подкрепа за резултатите от изборите в Унгария и победата на проевропейския кандидат Петер Мадяр, предаде „Асошиейтед прес“.

От идването си на власт през 2023 г. Фицо често предизвиква остри реакции както в страната, така и извън нея. Неговата проруска ориентация и част от политическите му решения доведоха до редица протести. Критиците му го обвиняват в авторитарен стил на управление и го сравняват с Виктор Орбан. Според опозицията ограничаването на гласуването от чужбина е опит да се намали влиянието на прозападно настроените избиратели.

Премиерът обаче защитава идеята, като твърди, че тя цели да предотврати изборни измами.

Протестът е организиран от няколко опозиционни партии. Лидерът на „Прогресивна Словакия“ Михал Шимечка предупреди, че демокрацията в страната е застрашена и заяви, че промените ще лишат десетки хиляди словаци в чужбина от право на глас. Според него управляващите действат от страх.

Предложените промени предвиждат гражданите зад граница да могат да гласуват само в посолствата. На предишните избори през 2023 г. близо 59 хиляди словаци са гласували по пощата, като огромното мнозинство от тях е подкрепило опозицията, а партията на Фицо е получила малък дял от тези гласове.

Следващите парламентарни избори в Словакия са насрочени за 2027 година. Протести срещу плана имаше и в други градове в страната, както и сред словашки общности в чужбина, включително в Брюксел и Прага.