Зърнопроизводителите обмислят протести – цените на торовете са с 37% по-високи

Зърнопроизводителите са готови на протести веднага след изборите, ако държавата не помогне да се овладеят щетите от войната с Иран. Това обяви в ефира на БНР Радослав Христов от Тракийския съюз на зърнопроизводителите.

Той направи сравнение със сегашната ситуация и с тази – при началото на войната с Украйна. Христов припомни, че тогава също е имало покачване на цените на горивата, но и цените на зърното също се повишили. Сега драстично се увеличават цените на торовете – с 36%-37%, но, по думите на Христов, цените на зърното на борсите не мърдат.

Все пак Христов не изключи възможността работна група с участието на зърнопроизводителите да постигне споразумение с Министерството на зееделието.

На 23 март министър Иван Христанов призна, че се наблюдава декапитализиране на отрасли и на стопанства и че заради това и земеделското министерство, и Държавен фонд „Земеделие“ ще направят всичко възможно заложените плащания по индикативния график да се изпълняват.

Христанов увери, че ще се работи проактивно и изпреварващо, за да може плащанията да бъдат извършвани преди обявените дати. Целта – да не се допусне при актуалните геополитически реалности – себестойността да нарастне по какъвто и да било начин.