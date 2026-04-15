СИК-овете ще проверяват протоколите чрез мобилно приложение

Многото грешки в секционните протоколи и замените на членове на Секционните избирателни комисии в последния момент са два от пороците на изборния процес у нас по време на натрупаната сериозна практика – особено с проведените общо 11 национални избора от 2021 година насам.

Пороци, за които този път Централната избирателна комисия има амбицията, ако не да се пребори съвсем, то поне да ги сведе до разумни граници.

Едно от нововъведенията, на които се възлагат надежди, е това, че Секционните избирателни комисии ще могат да проверяват правилното попълване на протоколите чрез мобилно приложение, съобщи общественото радио.

Новото мобилно приложение за проверка при попълването на протоколите е сред основните акценти в обученията на секционните избирателни комисии преди вота на 19 април. Приложението беше разработено, за да се намалят грешките на членовете на комисиите.

Председателят на Районна избирателна комисия – 23-ти многомандатен избирателен район-София Полина Витанова коментира в ефира на Българското национално радио, че първото проведено обучение в район „Изгрев“, където има 49 секционни избирателни комисии, е преминало при голям интерес от членовете на комисиите, които приемат добре новото мобилно приложение.