Екоминистерството сезира прокуратурата за загинали птици и делфини край Шабла

Министерството на околната среда и водите е предало на прокуратурата резултатите от анализа на загиналите птици и китоподобни бозайници край Шабла, става ясно от информация на сайта на ведомството.

Всичко започва от 19-20 март, когато граждани и организации изпращат до РИОСВ – Варна сигнали за намерени на брега край Шабла трупове на китоподобни и множество птици. От РИОСВ – Варна веднага извършват проверки на място, като обхождат цялата плажна ивица от село Дуранкулак, през село Крапец до село Езерец. Тогава са открити множество умрели птици, предимно буревестници и девет китоподобни от видовете афала, обикновен делфин и муткур.

Четири от китоподобните и единадесет от буревестниците са предадени за аутопсия на Спасителния център за диви животни „Зелени Балкани“ – Стара Загора. От извършената аутопсия е установено, че те са се удавили.

Във ветеринарномедицинското становище и аутопсионните протоколи за птиците е посочено наличие на диатомни водорасли, а за делфините – белези от мрежи и други признаци, които сочат удавяне.

След постъпването на всички документи, които доказват, че причината за смъртта на буревестниците и китоподобните е удавяне, министерството е изпратило сигнал до прокуратурата в Добрич.