Кабинетът прие двата законопроекта по ПВУ, с които да се предотврати загубата на близо 500 млн. евро

Правителството подаде четвърто плащане по ПВУ и наследи вече задържани средства по второ и трето плащане.

Това са съответно Закона за антикорупционната реформа и Закона за разследване на главния прокурор. Благодаря на министър Янкулов за бързата работа, защото така веднага ще последва предаване и в Народното събрание. Срокът за приемане на антикорупционната реформа изтича на 4 май, а този за главния прокурор на 22 юни. Средствата, които ще бъдат задържани за антикорупционната реформа, са 357 млн. евро, а тази за главния прокурор са 109 млн. евро. В момента всичко е в ръцете на НС, което се надявам в кратки срокове да се свикат съответните комисии и да се гласуват законите, за да се предотврати загубата на почти половин милиард евро.

Това заяви на брифинг в МС вицепремиерът по европейските средства Мария Недина.

„Провеждаме разговори с ЕК за отлагане на Закона за антикорупционната реформа, който може да бъде гласуван в средата на май месец засега имаме положителни сигнали. Това не са реформи, които само ЕС иска от нас. Това са реформи, които са много важни за българското общество и с тяхното замитане под килима не се случва нищо, защото тези реформи ще бъдат изисквани от нас и за бъдеще. Колкото повече отлагаме тези реформи, толкова повече загуби ще търпим„, добави тя.

„Преди малко МС прие двата ключови законопроекта по ПВУ за създаване на нова антикорупционна комисия и усъвършенстване на механизма за разследване на главния прокурор“, каза от своя страна министър Андрей Янкулов.

„Новото при антикорупционната комисия е в начина на сформиране на този орган. С цел независимостта на комисията се предвижда тя се сформира от органи, които нямат политически характер – общо събрание на ВКС, общо събрание на ВАС и Висшия адвокатски съвет ще избират трима от петимата членове на комисията. Другите два ще бъдат избирани – единият от НС, другият назначаван от президента. Предвижда се и ротационно председателство на комисията от всеки неин член за по една година в рамките на 5-годишния мандат на комисията“, разкри той.

„По отношения на разследването на главния прокурор новото е, че се въвежда контролиращия прокурор, който да осъществява надзор и контрол върху дейността на прокурора, който ще осъществява разследването на престъпления от главния прокурор. До момента се предвижда въвеждането на тази контролираща фигура, ако евентуално главният прокурор бъде привлечен като обвиняем. Съществена промяна и в двата законопроекта е въвеждането на автоматичен контрол върху прокурорски актове, примерно за корупционни престъпления“, даде пример Янкулов.

„Ние виждаме едно пълно мълчание от страна на институцията прокуратура за това какво всъщност се е случило в хода на това наказателно производство и по-важното – как то е било финализирано при тези изключително смущаващи данни, които бяха изнесени от вашите колеги“, каза още Янкулов относно журналистическо разследване на платформата „Извън ефир“ за пътнотранспортно произшествие, по което за потенциален причинител е сочен бил бивш охранител на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов.

„За мен такова мълчание е необяснимо от гледна точка на принципите на доброто управление и базисния морал, но, за съжаление, е често срещано, защото това далеч не е изолиран случай, при който се разкриват потенциални действия, извършени в хода на наказателни производства, които будят много сериозно професионално и обществено притеснение, но не срещат никакъв коментар от институцията, която би трябвало да се отчита публично. Наказателното производство, което е водено от Софийската градска прокуратура за причиняване на смърт на пешеходна пътека, е прекратено от самата Софийска градска прокуратура. Съдебен контрол върху това прекратяване не е осъществен. Близките на починалия по някаква причина не са знаели за прекратяването на наказателното производство и не са инициирали съдебен контрол и се получава, че решението на прокурора да прекрати едно такова производство се взема на тъмно, никой не бива уведомен за него и неговата правилност не може да бъде проверена от независимия съд. Резултатът в никакъв случай не е добър за правосъдието“, завърши Андрей Янкулов.