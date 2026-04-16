Хиляди на шествие в София под надлов „Силна България в силна Европа“

Хиляди хора се събраха тази вечер в София на шествие под надслов „Силна България в силна Европа“, организирано от коалицията „Продължаваме промяната – Демократична България“.

Събитието беше по повод Деня на Конституцията, като участниците заявиха, че искат България да бъде нормална европейска държава – с еднакви правила за всички, работеща икономика и независимо правосъдие.

Шествието под надслов „Силна България в силна Европа“ тръгна от площад „Св. Неделя“ и завърши пред НДК.

От организаторите направиха и политически коментар, като посочиха, че примерът от Унгария показва как гражданите могат да променят управлението, когато гласуват активно. Според тях моделът на управление, основан на концентрация на власт, зависимости и корупция, може да бъде преодолян.

Те подчертаха, че и пред България стои избор – между този модел и пътя на европейското развитие, икономическия растеж и по-добрия стандарт на живот.

В края на събитието, пред събралото се множество, лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев изпя химна на България.