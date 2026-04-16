Регистрирани са седем нови случая на морбили у нас, общият брой достигна 132

Регистрирани са седем нови случая на морбили у нас, с което общият брой на заболелите достига 132 души. Новорегистрираните случаи са при хора на възраст от 0 до 20 години. Петима от заразените са в област Враца, а по един случай е отчетен в областите Видин и Ловеч.

Морбили, известно още като дребна шарка, е силно заразно остро инфекциозно заболяване, което може да бъде предотвратено чрез ваксинация. Разпространението му зависи от нивото на имунизационния обхват в обществото.

За ефективен контрол върху заболяването е необходимо над 95% ваксинационно покритие с две дози. По предварителни данни обаче през 2025 година обхватът у нас е спаднал значително – до 89% при децата на 13 месеца и 82% при 12-годишните.

От здравните власти напомнят, че имунизацията срещу морбили в България е задължителна, а пропусналите ваксина могат да бъдат имунизирани по всяко време чрез личния си лекар.