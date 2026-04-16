РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Регистрирани са седем нови случая на морбили у нас, общият брой достигна 132

Здравното министерство изисква информация за обществената поръчка за Национална детска болница, Регистрирани са седем нови случая на морбили у нас, общият брой достигна 132

Регистрирани са седем нови случая на морбили у нас, с което общият брой на заболелите достига 132 души. Новорегистрираните случаи са при хора на възраст от 0 до 20 години. Петима от заразените са в област Враца, а по един случай е отчетен в областите Видин и Ловеч.

Морбили, известно още като дребна шарка, е силно заразно остро инфекциозно заболяване, което може да бъде предотвратено чрез ваксинация. Разпространението му зависи от нивото на имунизационния обхват в обществото.

За ефективен контрол върху заболяването е необходимо над 95% ваксинационно покритие с две дози. По предварителни данни обаче през 2025 година обхватът у нас е спаднал значително – до 89% при децата на 13 месеца и 82% при 12-годишните.

От здравните власти напомнят, че имунизацията срещу морбили в България е задължителна, а пропусналите ваксина могат да бъдат имунизирани по всяко време чрез личния си лекар.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

This poll is no longer accepting votes

Притеснява ли ви рекордният за последните 10 години у нас бюджетен дефицит?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.