Свързани с Иран кораби поемат по нов път, за да влязат в Персийския залив

Най-малко два кораба, санкционирани от Съединените щати и свързани с Иран, са преминали през Ормузкия проток и са влезли в Персийския залив на 16 април, поемайки по вероятен нов маршрут от Обединените арабски емирства, въпреки че американската блокада на пролива е в третия си ден. Корабособствениците, търговците на енергия и инвеститорите следят отблизо транзита през тесния воден път за индикации как Техеран и Вашингтон упражняват контрол над един от най-натоварените корабни коридори в света.

Само шепа плавателни съдове са преплавали Ормуз откакто Съединените щати започнаха да спират трафика, до голяма степен защото екипажите сега трябва да се съобразят не с една, а с две флотилии, за да осигурят безопасно преминаване за себе си и товара си. В късните часове на 15 април танкерът за втечнен петролен газ G Summer влезе в Персийския залив, преминавайки между иранските острови Ларак и Кешм, показват данни за проследяване на кораби. Той е бил празен и е сигнализирал, че е китайска собственост и с китайски екипаж – често срещана мярка за безопасност – като е посочвал иракското пристанище Хор ал Зубайр като своя дестинация.

Много големият танкер за суров петрол (VLCC) Hong Lu, който подобно на G Summer е в черния списък на Белия дом заради връзките си с Иран, е преминал през островите малко след това. VLCC, който може да превозва до два милиона барела суров петрол, не е натоварен и сега плава на запад по крайбрежието на Иран. За кратко той е обявил като дестинация Басра в Ирак, но вече показва, че чака поръчки.

G Summer и Hong Lu са пристигнали край Фуджейра, Обединените арабски емирства, по-рано тази седмица, преди да се придвижат на североизток през Оманския залив до иранското крайбрежие на 15 април, а след това на север към Ормуз — нетрадиционен обиколен път.

Няколко часа преди тях, корабът за насипни товари Rosalina е поел по същия маршрут, сигнализирайки, че се насочва към иранско пристанище с храна.

Малък танкер за петролни деривати Nobler е прекосил пролива на изток в Оманския залив няколко часа по-късно. Той е отплавал южно от остров Ларак от Ормуз и посочва Сохар, Оман, като дестинация. Корабът е влязъл в Персийския залив в началото на февруари и е останал там през седемседмичния конфликт.

Отпътуването на Ноблър от Персийския залив следва два свързани с Иран контейнеровози. На 15 април „Голбон“ и „Кашан“ са напуснали Залива, придържайки се към брега на Иран, насочвайки се към границата му с Пакистан.

Въпреки че двойната блокада не е спряла трафика, транзитните превози са се забавили до минимум и не се е появил нито един натоварен с ирански петрол танкер, който да е преминал през Ормуз. Това отсъствие излага на риск потока от около 1.7 милиона барела на ден по време на война, но може да показва желание за избягване на конфронтация.

Електронните смущения и практиката за изключване на транспондери обаче означават, че не всички преминавания могат да бъдат забелязани. Централното командване на САЩ заяви на 15 април, че нито един кораб не е преминал през блокадата му и че девет плавателни съда са изпълнили инструкциите на американските сили да се върнат към Иран.

Техеран пък твърди, че един от собствените му петролни супертанкери е пробил американската блокада. Данните за проследяване на кораби, събрани от агенция „Блумбърг“, показват, че 11 търговски кораби са преминали през остров Ларак на 14 април, въпреки че през уикенда, преди блокадата на американците, те са били средно 16. Това е сравнително висок брой за седмиците на конфликт, но все още е далеч под предвоенните равнища от средно около 135 на ден.

G Summer е собственост и се управлява от базираната в Хонконг Seaport-Glory Marine, според базата данни Equasis. Липсва информация за контакт с компанията.

Базата данни не идентифицира управителя и собственика на Hong Lu, което е често срещана черта за корабите от „сенчестия флот“.

Pacific Dream Shipping е посочена като собственик на „Розалина“, но няма обявени контакти за връзка.

Собственикът на Nobler – Ruisheng Ship Management, използва същия адрес като неговия мениджър Qingdao Shengxiang Shipping, който е базиран в Китай.