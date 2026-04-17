Асен Василев: Радев се представя за нов, а е управлявал два пъти по-дълго от нас  (част 3)

Предложихме лидерски дебат на Борисов и Радев, те се скриха и пратиха други, обяви Асен Василев

Всички наши идеи и мерки за следващия парламент сме описали и отпечатали в 1 милион тираж. От „Прогресивна България“ декларират, че са съгласни правосъдната реформа да се случи. Това значи от системата да бъдат отстранени дисциплинарно всички, които имат нещо общо с Нотариуса и Джуджетата. И подобни хора да не попадат в новия ВСС.

Радев се представя за нов, а е управлявал два пъти по-дълго от нас – ние сме били във властта 540 дни с кабинетите „Петков“ и „Денков“, а той има 920 дни с шест кабинета. И по-сериозното в тях бяха „Боташ“ и бюджет с 6% дефицит.

Имам притеснения относно управленския капацитет в „Прогресивна България“ и посоката, в която те смятат да движат страната.

Ако се реформира съдебната система, страхът ще изчезне и ще се появи съвсем нова политическа ситуация.

Този, който бави обновителните процеси в страната, дава възможност на Пеевски и Борисов да се прегрупират. Всичко в парламента би могло да мине сравнително бързо.

Главчев няма как да бъде в Сметната палата, защото трябва да одитира сам себе си. Това е конфликт на интереси. Но си го избраха за шеф на палатата.

Една от причините за скоковете на цените е, че нямаме „немска КЗК“.

Това заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев, водач на листата на ПП-ДБ в 16-ти МИР-Пловдив и 29-ти МИР-Хасково.

