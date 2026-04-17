Политическа партия „Прогресивна България“ избра Румен Радев за свой лидер

Учредяването на политическа партия „Прогресивна България“ е отговор на дългогодишно очакване на обществото за реална защита на неговите интереси.

Това заяви Румен Радев, президент на Република България (2017-2026 г.), след когото Учредителното събрание на политическа партия „Прогресивна България“ във Велико Търново го избра за председател на партията.

В Учредителното събрание участваха 620 делегати от цяла България.

Румен Радев подчерта, че най-силното оръжие в политиката е доверието и политическа партия „Прогресивна България“ има днес огромно доверие от страна на българските граждани, което е длъжна да материализира в политики, да оправдае с резултати и да не предава.

Учредяването на политическа партия „Прогресивна България“ в историческата и духовна столица на България носи дълбока символика, тъй като именно тук, е поставено началото на разцвета на Второто българско царство, посочи Румен Радев.

Той добави, че призванието на „Прогресивна България“ днес е да отхвърли тиранията на олигархията, на сглобките, на крадците и да даде началото на отварянето на пътя на България към прогресивно, модерно, демократично европейско развитие.

По думите на Радев на тези избори „Прогресивна България“ ще подкрепят всички достойни и разумни български граждани, които очакват най сетне да видят края на олигархичния модел, на кражбите и на безобразното ограбване на страната.

„Хората, които искат да видят прозрачно, отговорно, ефективно, работещо правителство, да видят справедливост, сигурност, спокойствие, да могат да работят, да отглеждат децата си и да постигат мечтите си тук, в нашата страна; да видят еднакви правила и закон за всички; които най-сетне искат да видят ускорено икономическо развитие с висок растеж, за да имаме нормални европейски пенсии, доходи, стандарт и качество на живот“, посочи Румен Радев и добави, че подкрепа „Прогресивна България“ получава и от хората, които искат да се уважава българската история, традиции и култура.

„Искам да се обърна към служебното правителство и да го помоля най-учтиво да спре със своята мрежа от НПО-та да прави лов на вещици за хибридни атаки, за опит за опорочаване на изборите и да спре да доносничи с внушения пред Брюксел“, заяви още Румен Радев.

Председателят на „Прогресивна България“ добави, че българите са търпеливи, но търпението им е на предела.

„Не искам да стане така, че някой да се опита да опорочи изборите с всевъзможни измислени хибридни атаки и да усети гнева на българския народ. Надявам се да не стигаме дотам“, подчерта Румен Радев.

Председателят на „Прогресивна България“ призова всички граждани да излязат и да гласуват в неделя, тъй като това е единственият начин да променим страната си и да вървим напред.