Видеонаблюдението при броенето на бюлетините ще генерира автоматични доклади на всеки 5 минути

Министерството на електронното управление е въвело ново подобрение в изборния процес, като видеонаблюдението при броенето на бюлетините ще бъде съпътствано от автоматично генериране на доклади. За първи път те ще се създават на всеки 5 минути в интервала от 20:00 до 20:30 часа за всички избирателни райони, а след това – на всеки 10 минути.

Докладите ще се изпращат до Министерството на електронното управление и Централната избирателна комисия, както и до всички районни избирателни комисии.

От ведомството подчертават, че по време на самото гласуване няма да има видеонаблюдение, за да се гарантира тайната на вота. Камерите ще се включват едва след официалното приключване на изборния ден и ще заснемат единствено процеса по преброяване на бюлетините и попълване на протоколите.

Излъчването ще бъде достъпно в реално време за гражданите чрез онлайн платформа. При евентуални прекъсвания на интернет връзката записите ще се съхраняват и впоследствие ще бъдат качвани за публичен достъп.

Целта е да се осигури по-голяма прозрачност на изборния процес, без да се допуска разкриване на самоличността на гласуващите.

