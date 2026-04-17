Стъпка по стъпка: как да гласуваме с машина и бюлетина на 19 април

Остават броени дни до предсрочния парламентарен вот на 19 април. В тази връзка, „БАНКЕРЪ“ напомня кои са стъпките, които трябва да следват гражданите, след като отидат до избирателната си секция.

В неделя избирателите ще могат да изразят предпочтанията си за конкретна политическа формация както с хартия, така и с машина. Освен за партии и коалиции, гласоподавателят може да даде и преференциален вот. По този начин избраният политик може да бъде изпратен на предна позиция, независимо от предварително определеното му място в бюлетината. В чужбина гласуването е само за партии и коалиции, но не и за конкретни кандидати. Причината е, че одобреният през 2021 г. многомандатен избирателен район „Чужбина“ за пореден път беше отложен, този път за 1 януари 2028 година.

За да знае избирателят кой е преференциалният номер на кандидата, който иска да избере, той може да направи справка в сайта на Централната избирателна комисия, както и в сайтовете на политическите формации. Ако е пропуснал да го направи, в деня на изборите, по закон, пред вратата на всяка изборна секция трябва да има закачени списъци с кандидатите на всички партии и коалиции.

Гласоподавателите имат право на един избор за преференция. При изборите за Народно събрание, ако не бъде отбелязана изрично, преференцията се брои за водача на листата.

При машинно гласуване избирателят първо получава карта от секционната избирателна комисия, която поставя в машината. След това на екрана се зарежда електронната бюлетина, която може да бъде разгледана спокойно, като при нужда се преминава към следваща страница.

Гласуването става чрез докосване на екрана, като се посочва предпочитана партия, коалиция или независим кандидат. Най-важното, което избирателят трябва да запомни е, че при машинния вот се гласува първо за партия, коалиция или инициативен комитет, а след това се отбелязва преференция, чрез докосване на екрана на мястото на кръгчето. След това направеният избор се преглежда повторно за потвърждение и ако всичко е правилно, се натиска бутон „Гласуване“, с което вотът се финализира.

Машината автоматично отпечатва разписка, която избирателят поставя в специална кутия, а картата се връща на комисията.

ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА

ГЛАСУВАНЕ С ХАРТИЕНА БЮЛЕТИНА

При гласуване с хартиена бюлетина – след удостоверяване на самоличността, избирателят получава бюлетина откъсната от кочана, член на секционната комисия поставя един печат на гърба на бюлетината и я подава.

Зад паравана изборът се отбелязва със знак Х или V в кръгчето с химикал, пишещ задължително в син цвят, иначе бюлетината става недействителна. При желание може да се посочи и преференция за конкретен кандидат.

След това бюлетината се сгъва така, че вотът да остане таен, и се подава на комисията за втори печат.

Накрая избирателят пуска бюлетината в урната и се подписва в избирателния списък. С това процесът на гласуване приключва.