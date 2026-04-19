Камелия Нейкова от ЦИК: Моля, преди да пратите жалба или сигнал, да имате основание

От предизборния ден при нас постъпват множество сигнали – голяма част от които нямат основание или са просто някакви предположения, заради което се обръщаме с молба към всички български граждани – нека, преди да се изпрати жалба или сигнал, да има и съответното основание за това.

Това призова председателят на ЦИК – Камелия Нейкова по време на първия брифинг на комисията й. Тя отбеляза, че в избирателните секции изборният ден е започнал нормално и ако е имало места, където не са се явили членове на секционните избирателни комисии, то тези въпроси вече са решени.

Всички членове на избирателни комисии трябва в днешния ден да вършат много отговорно своята работа и да не се допуска възпрепятстване правото на глас на нито един български гражданин. Важно е и всички сигнали и жалби, свързани с нарушения на изборния процес, да се изпращат своевременно на съответната районна избирателна комисия, за да може незабавно да се предприемат необходимите действия, добави още Нейкова.

Заместник-председателят на ЦИК Росица Матева коментира, че са получили няколко сигнала по телефоните, обявени в ЦИК, за по-късно отваряне на няколко секции в София и в страната, но проблемът веднага бил отстранен и сега всички избирателни комисии в страната работят.

Изборният ден протича нормално, като вчера – в предизборния ден – е била получена информация за няколко машини, за които е имало проблем при приемането им.

За три от тях данните били за повреди на пломбите – една от тях била на куфара. За друга се оказало, че не е повредена пломбата, а просто тя е срязана, за да се отвори куфарът и това не е повреда, така че с машините може да се гласува.

За две от машините в РИК- Варна и в РИК-Ловеч е бил получен сигнал за счупено капаче в отделението, в което се намирала флаш паметта и заради това ЦИК е дала указание с тях да не се гласува, защото според правилата на ЦИК то трябва да е запечатано.

Ето защо, за да не се създават предпоставки за спекулации, били дадени указания на РИК, те да приемат решение да не се гласува с тези машини.

Матева призна и че днес са постъпили няколко сигнала за разлика в датата и деня на машината. Тя припомни и че по време на демонстрацията, организирана от ЦИК в склада с машините, журналистите видели, че първата машина, която те се опитали да инсталират пред тях, за да демонстрират процесът на инсталиране и проверка от държавните експерти, имало също проблем с датата и с часа. Тогава техниците на „Сиела Норма“ обяснили, че това се дължи на изтощена батерия вътре в машината.

Там, където има такива проблеми, техниците на „Сиела Норма“ ще настройват датата и часа, така че машините ще продължат да работят, отбеляза Матева.

„Това не е проблем и молим всички избиратели и членове на секционни избирателни комисии да се успокоят. Очевидно е, че батерията се е изтощила, но когато машините работят, включени към електрическата система, проблем няма да има„, обясни Матева.

Тя призна и че има два сигнала – две писма от РИК-Русе и от РИК-Ямбол за спряно машинно гласуване. В единия случай бил повреден екран и дисплей, а за втория случай Матева уточни, че няма информация, но от РИК са взели подобно решение.

Тя добави и че сред сигналите, постъпили при тях, има и такива за предложения за промени в Изборния кодекс, за които коментира, че трябва да се пренасочат към друго място – към парламента, където се приемат законите.