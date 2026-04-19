След като гласува, Кирил Петков ще бърза за Буковлък, за да няма купуване на гласове

Кирил Петков – заедно с дъщеря си Ема и съпругата си Линда – гласуваха в 23-та секция на 133 СУ „Александър С. Пушкин“ в София. Той отбеляза, че дъщеря му гласува за първи път, след като била на протестите през декември с целия си клас.

„Ние с жена ми сме горди, че следващото поколение продължава да се бори за демокрацията в България„, заяви Кирил Петков.

Той добави, че след като е дал вота си, заминава за плевенското село Буковлък, за да е сигурен, че няма да се случи толкова лесно купуването на гласове. Там изборният ден започна при напрегната обстановка, след като председателят на секционната избирателна комисия публично предупреди, че ако бъде чута реч на език, различен от официалния, гласуването ще бъде незабавно прекратено.

Изявлението му предизвика остър сблъсък между членовете на комисията и част от присъстващите в залата. Буковлък е под особено внимание заради нарушения, констатирани при предишния предсрочен вот. Тогава имаше случай – в секция №205, където с решение на Конституционния съд бяха установени 106 подправени бюлетини, попълнени от едно или две лица.

Ден преди изборите и вътрешният министър Емил Дечев посети Буковлък, където се срещна с местни лидери, за да им разясни правилата за изборите и за да ги убеди да подпишат предупредителни протоколи срещу евентуални изборни провокации.

„Всички ще наблюдаваме и ако някой си мисли, че ще му се размине лесно – няма. Този път изборите ще бъдат честни„, предупреди Петков.

Дъщерята на Кирил Петков – Ема – обясни, че гласува, защото иска да си остане в България, а не да ходи в чужбина.