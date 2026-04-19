Анкара е готова да организира преговори за Украйна, каза външният министър Хакан Фидан

Турските лидери вече са изразявали готовността си да организират преговори за уреждане на конфликта в Украйна по време на контактите си с руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви турският външен министър Хакан Фидан.

„По време на срещите ни с президентите Путин и Зеленски многократно сме заявявали готовността си да бъдем домакини на такива преговори. Тоест, Турция винаги е готова да организира преговори на лидерско ниво, а ние сме готови и да проведем дискусии на техническо ниво. Нямаме проблем с това. Готови сме да действаме както преди“, каза Фидан на пресконференция по случай закриването на Дипломатическия форум в Анталия.

Хакан Фидан добави, че Турция „е готова да подкрепи и всички преговори, провеждани в други страни“.

„Нека дойде мир. Добротата, независимо откъде идва, е доброта и заслужава уважение“, каза още той на пресконференцията.

„Миналото лято събрахме страните в Истанбул три пъти и сме готови да го направим отново, независимо дали на техническо ниво или на лидерско ниво. Страните се срещат и в други столици. Войната между Иран и Съединените щати внезапно принуди света да забрави по-належащите проблеми. Глобалният интерес към мирните преговори за Украйна внезапно намаля“, каза министър Фидан.

Той добави, че „усилията за постигане на мир трябва да продължат“.

„Както украинският, така и палестинският въпрос са много важни. Трябва да продължим да им обръщаме внимание. Имаме капацитета да го направим“, отбеляза той.