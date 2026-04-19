РЕГИСТРИРАЙ СЕ
33 години Banker Банкер новини лого
Facebook Youtube

Анкара е готова да организира преговори за Украйна, каза външният министър Хакан Фидан

Турция преговаря с Иран и САЩ за прекратяване на войната

Турските лидери вече са изразявали готовността си да организират преговори за уреждане на конфликта в Украйна по време на контактите си с руския президент Владимир Путин и Володимир Зеленски, заяви турският външен министър Хакан Фидан.

„По време на срещите ни с президентите Путин и Зеленски многократно сме заявявали готовността си да бъдем домакини на такива преговори. Тоест, Турция винаги е готова да организира преговори на лидерско ниво, а ние сме готови и да проведем дискусии на техническо ниво. Нямаме проблем с това. Готови сме да действаме както преди“, каза Фидан на пресконференция по случай закриването на Дипломатическия форум в Анталия.

Хакан Фидан добави, че Турция „е готова да подкрепи и всички преговори, провеждани в други страни“.

„Нека дойде мир. Добротата, независимо откъде идва, е доброта и заслужава уважение“, каза още той на пресконференцията.

„Миналото лято събрахме страните в Истанбул три пъти и сме готови да го направим отново, независимо дали на техническо ниво или на лидерско ниво. Страните се срещат и в други столици. Войната между Иран и Съединените щати внезапно принуди света да забрави по-належащите проблеми. Глобалният интерес към мирните преговори за Украйна внезапно намаля“, каза министър Фидан.

Той добави, че „усилията за постигане на мир трябва да продължат“.

„Както украинският, така и палестинският въпрос са много важни. Трябва да продължим да им обръщаме внимание. Имаме капацитета да го направим“, отбеляза той.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Анкета

Увеличението на цените през последните месеци създава ли финансови затруднения за вас?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.